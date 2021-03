Sey ng mga ‘delulu’ fan: AlDub totoong ‘kasal’ na, may 2 anak

Nakatanggap kami ng letter mula sa fan nina Alden Richards at Maine Mendoza. Nakikiusap ito kung na kapag nakausap o interview raw namin si Alden, i-clear o bigyan na ng tuldok ang pagiging delusional ng ibang AlDub fans pa rin hanggang ngayon.

‘Yun pala, hanggang ngayon, may mga delulu pa rin na AlDub fans na nagki-claim o kung sa paanong paraan at kadahilanan ay pinaniniwalaan ang tila inimbento nilang istorya na kasal na talaga sina Alden at Maine at nandiyang may dalawa pa raw na anak!

Sabi ng concerned fan, “Para matuldukan na rin yung pagha-hanash nila sa ibang artista. Pero paki-ask po muna permission ni Alden if pwede pag-usapan.

“Para na rin sa katahimikan nila ni Maine siguro. Dami na kasi nilang sinisiraang artista. Nakakahiya na sila.”

At ayon din dito, ito rin daw ang grupo ng mga delulu fans na namba-bash ng mga artista na nadidikit lang sa dalawa o nakakasama. At yung team boycott din daw ngayon.

Kamakailan lang nang lumabas nga na nagpapa-trend at gusto ng naturang grupo na i-boycott daw lahat ng show na pino-produced ng M-Zet Productions at APT Entertainment kabilang na ang Daddy’s Gurl at Eat Bulaga.

At bukod pa diyan ang pagpunta ng ibang fan sa bahay nina Maine para chikahin ang tatay nito at i-record ang pinag-usapan kahit walang paalam.

Talagang hanggang ngayon, may mga fan pa rin ang dalawa na ayaw mabuhay sa reyalidad.

Ellen ‘hinarana’ ni Ramsay

Mukhang may pa-week-long celebration si Derek Ramsay para sa birthday ng girlfriend na si Ellen Adarna. Sa April 2 pa ang birthday ni Ellen, pero ngayon pa lang, may mga paandar na si Derek para rito.

Isang bonggang caption na, “Advanced happy birthday Love!!!” si Derek para rito sa siguradong one of the many birthday parties or pa-surprise pa ni Derek kay Ellen.

Ewan din kung sinadya, kung ni-request ba ni Derek sa tila nangharana sa kanila, pero ang kanta ay ang “Bakit Ngayon Ka Lang” na kanta ni Ogie Alcasid.

Ito rin ang ini-IG stories niya na parang ipinagsisigawan sa lahat kung bakit nga ngayon lang dumating si Ellen sa buhay niya, huh!

Sa isang banda, tila dumededma na muna si Derek sa mga anti at nega pa rin sa relasyon nilang dalawa. Sa comment ng isang follower niya na nagsabing, “Basher tantanan na sila… Don’t you have lovelife of your own to meddle…”

Nireplayan ito ni Derek nang, “Let them be.”

Kelvin sikat na sa mga emplyeado ng GMA

Hanggang sa March 31 na lang at finale episode na ng isa sa maituturing na breakthrough o successful serye ng GMA News TV at GTV na “The Lost Recipe.” At masasabi ngang kasabay ng naging tagumpay at pagtanggap ng mga manonood dito ay ang pag-angat din ni Kelvin Miranda in-terms of popularity.

Sabi nga niya, “May weight po siya ngayon. Kahit na pumupunta ako ng grocery, naka-mask at face shield ako, kilala pa rin nila ko kahit hindi nila ko nakikita.

“Ako kasi, nahihirapan akong kilalanin yung mga tao kapag naka-face shield at face mask. Kilala na nila ‘ko at mas nare-recognize na po ako ngayon kahit sa mismong building ng GMA.”

Natutuwa rin daw siya dahil kahit sa mga employee o staff ng GMA, pinapansin na siya ngayon, tinatawag daw siya sa mismong character name nila.

Sana nga raw sa susunod niyang role, gano’n pa rin sa kanya. Pero may pakiusap ito na, “Sana ‘wag nilang kakalimutan si Kelvin bilang si Chef Harvey.”

May clamor na magkaroon ng part 2 o season 2 ang The Lost Recipe. Kaya tinanong din namin si Kelvin kung bibigyan siya ng bagong project ng GMA, gusto ba niya ng season 2 o bagong serye naman.

Mabilis ang sagot niya na, “Sa ngayon, sa katayuan ko po ngayon, napamahal po ako kay Harvey. Kung may season 2, gusto ko pong ipakita ang realization ni Harvey at iparamdam sa tao na nagsisi siya sa mga nagawa niya at willing siyang magbago.”

At siyempre, hoping ito na bida role muli ang maibigay sa kanya. Pero willing pa rin naman daw siya mapa-support o leading role.