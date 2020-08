Sey ng mga bossing: ‘Kris malaking tulong sa TV5’

Iginiit ng pamunuan ng TV5, sina Mr. Robert Galang (President and CEO), at Direk Perci Intalan, na hindi biktima ng politika si Kris Aquino. Na walang pressure mula sa kung kaninong mataas na politiko, kung bakit urong-sulong ang show ni Kris sa kanila, ang Love Life with Kris.

Giit ng dalawa, welcome sa kanila si Kris, at inaabangan nga nila ang show nito, kung kailan magiging ready.

Ang siste nga raw, ang production mismo ng show ni Kris ang may problema. Na sinabihan na lang sila na hindi pa raw ready ang show nila sa Aug. 15.

Pero, umaasam nga sila na sa Setyembre ay mapaplantsa na ng grupo ni Kris ang problema, at maieere na ang show.

“Kris is very much welcome sa TV5. In fact, we are preparing na for her show. Pero, pini-fix muna on their side. Hinihintay lang namin silang maging ready. Bukas ang pinto ng TV5 for Kris. Looking forward kami to having her on our channel,” sabi ni Direk Perci.

Aminado ang mga bossing ng TV5 na malaking tulong sa kanila si Kris para umangat sila.

“Oo naman, malaking tulong si Kris. Kris is Kris. Nakita niyo naman, with the few things happened sa show niya, pinag-uusapan na agad, ‘yun ang power ng isang Kris Aquino.

“Wala pang show pinag-uusapan na, paano pa kung may show na,” sey pa ng mga bossing ng TV5.

Sa ngayon ang mga show na mula sa Cignal muna ang isasalang nila sa timeslot ni Kris. Mga pelikula, serye mula sa ibang bansa, na ‘tagalized’ muna ang isasalpak nila habang hindi pa handa ang grupo ni Kris.

Maine, Kisses inaabangan sa Singko

Meanwhile, para sa mga nagtatanong ng mga show nina Maine Mendoza at Kisses Delavin, heto naman ang kuwento.

Nasulat ko nga na last year ay nag-presscon, contract signing ang APT at Cignal para sa Buko (Buhay Komedya) channel, na kung saan ay puro show ng APT ang mapapanood.

At isa nga raw sa mga naka-line up ay ang show ni Maine Mendoza, at puwede ngang pati si Kisses Delavin, dahil pareho nga silang talent ng Triple A (na sister company ng APT).

“A few months back, nag-launch kami ng isang channel sa Cignal, ang APT, ang BuKo Channel. Doon may mga show na kasama si Maine.

“Tingnan natin kung babagay sa TV5. Ipapadala natin doon. Sino ba ang aayaw, di ba? Inaayos lang po ang mga palabas sa BuKo Channel sa Cignal.

“Eh, nakarating tayo sa pandemic, sa lockdown, pero tuloy pa rin kami. Hopefully talaga, tatanggapin kami ni Sir Perci. Basta tumama sa timing at open ang timeslot bakit naman hindi?

“Yung kay Kisses, darating tayo doon. Pandemic lang tayo talaga ngayon, at very conscious sila sa mga gagawin nila ngayon. In time, I strongly believe makakasama naming sila dito sa TV5.”