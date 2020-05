Sey ng kampo nina Marian, Maine: Mga artista dapat tumanggap ng ayuda sa gobyerno

Ang manager nina Marian Rivera, Maine Mendoza, Kisses Delavin ng Triple A Management na si Rams David ay sang-ayon sa ipinahayag ni Direk Carlito Siguion-Reyna.

Sa naging virtual hearing ng Senate Committee on Finance, si Direk Carlito ang naging representative ng D.G.P.I (Directors Guild of the Philippines, Inc.) at ayon dito, sana ay ibilang din ang television industries sa small to medium scale business and enterprises category na makatanggap din ng ayuda mula sa gobyerno.

Napakarami rin displaced workers from entertainment industry na dahil sa COVID-19 ay talagang nawalan din ng source of income.

Tinanong nga namin si Rams bilang isa sa may marami rin hawak na artista kung sa palagay nga niya, tama ang pakiusap na ito ni Direk Carlitos.

At ayon kay Rams, “Somehow I do agree. Hindi lahat ng artista or manager ay blessed na may extra money para sa gastusin ngayong may pandemic. Dahil nga ang buhay ng mga artista ay no work no pay at hindi nila kasalanan na walang project so I think dapat lang na mabahagian ang mga tao sa entertainment industry. Ika nga, we all have bills to pay and mouth to feed.”

Rumesbak ng talak:

Aiko inakusahang retoke ang kaseksihan

Sinegundahan ni Wendell Ramos ang co-star niya sa afternoon prime ng Kapuso network na si Aiko Melendez nang mag-post ito ng ng picture niya na pumayat ng talaga at seksi-seksihan.

Sinagot ni Aiko ang basher niya na pinaparatangan siyang edited ang pino-post niyang picture para palabasin na payat na nga siya. Isiniwalat na rin ni Aiko sa post niya kung paano nga niya nagawang magpapayat.

“Asan ang edit dyan? I really don’t understand anymore why some people can’t be happy, when someone’s just achieved her goal. Nung mataba ako sabi nyo mukha akong nanay now naman inedit ko. Hindi ba pwedeng? I worked hard for it? Hindi ba pwedeng i have gone through pain and sacrifices just to achieve my weight now? Cmon give me a break. Envy doesn’t lead you anywhere. Just be happy. Like I am happy. I told you i went on calorie counting i went as low as 500 calories on my first month to maintain the procedure @docyappy did to me. Masama pa din? This is my body! I am accountable to myself and no one else. I am also taking theobroma @officialf2nmarketingwhich is known also as weight loss supplement. Me prob pa dn? Now I’m posting a raw pic without edit coz im against editing ones pictures coz sino niloko ko? Sarili ko. Im too old for that. Iam posting to inspire people who are struggling with their weight. That there is ways and hope for all of them. If that’s a sin then I don’t know else what is right. Happy saturday guys! And to my bashers thank you! At least you are following me and taking notice of me. You must be a fan,” sey ni Aiko.

Comment naman ni Wendell; “Idol! Keep it up the good work. I feel you, no need to explain. Last mo na yan. God knows that is why you’re blessed. Keep achieving your goals and keep inspiring us all.”

“Nakakainis lang dami ingitera,” saad pa rin ni Aiko.

Alindog ni Bea takaw-pansin sa mga boylet

Ang daming napahanga ni Bea Alonzo sa kanyang bagong hobby. Bakit nga ba hindi, e, parang hindi naman totoo ang claim niya na neophyte pa lang siya o baguhan o unang attempt pa lang niyang sa painting.

Makikita rin kasi sa tabi niya ang iba pa niyang naunang nagawang painting, yung isa nga, mukha pa na isa sa mahirap i-paint, pero maganda na. Na-inspire raw siyang mag-paint nang mahilig din siya sa halaman ngayong naka-quarantine.

Pero bukod sa ipinakita niyang bagong talento, naging kapansin-pansin din sa netizens ang kaseksihan o alindog ni Bea, lalo na sa mga boylet. Sexy back nga raw si Bea lalo na sa suot nitong damit.