Sey mo Tom? Carla handa nang makipag-ratratan

Sino kaya ang pinatutungkulan ni Carla Abellana ng mensahe niya sa Instagram na, “Time to invest for my safety and protection?”

Ganiyan ang caption niya sa video, photo, na bumabaril siya.

Nakatayo si Carla nang patagilid habang nakaumang ang hawak-hawak na baril at rifle.

Parang mandirigma sa porma si Karla na handang makipagratratan ng putukan sa kalaban.

Sa caption, mababasa na hindi baguhan kundi sanay na sa barilan si Carla dahil paborito nyang gamitin ang isang kalibre ng baril.

“Time to invest for my safety and protection? I’ve been most comfortable with (and quite good at handling a CZ PO1 Omega Pistol eversince, but the CZ Scorpion EVO3 S1 Rifle? Let’s just say I have a new favorite,” sabi pa niya.

Astig ngang matatawag si Carla sa kanyang kinahihiligan.

Sure naman kami na hindi niya gagamitin ito kay Tom Rodriguez, noh! Nanahimik na si Tom sa Amerika.

At gaya nga ng caption ni Carla, para lang sa proteksyon nya ito kapag nalagay sa peligro ang buhay niya sa kung sino. (Rey Pumaloy)