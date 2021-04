Sey mo Lopez? Marian reyna pa rin ng GMA

May tama at punto ang ipinost ng talent manager now socmed influencer na rin na si ‘Nay Lolit Solis tungkol sa dalawang Kapuso actress na sina Marian Rivera at Sanya Lopez.

Kahit kami, nakakatanggap at nakakabasa rin ng mga comment na may mga fan ni Sanya na nagsasabing “buti na lang si Sanya ang natuloy.” “Mas nakakakilig si Sanya” at iba pa.

Habang ang mga fan naman ni Marian, kahit na alam mong nami-miss ang idolo nila, suportado ang desisyon nito na huwag munang tumanggap ng anumang trabaho, lalo na kung kakailanganin nitong mag-lock-in taping at matagal na hindi makakasama ang dalawang anak na sina Zia at Ziggy.

Kumbaga, alam nilang sa panahon ng pandemya, “safety first” muna talaga.

Mabilis na ipagpalagay na si Sanya na ang pumalit sa trono ni Marian dahil in the first place, Marian is and so much around.

Gaya nga rin ng IG post ni Nay Lolit tungkol sa dalawang Kapuso actress.

Sabi niya, ‘hindi dapat pinagkukumpara sina Marian at Sanya.’

“Magiging malaking disadvantage para kay Sanya na umpisa pa lang ng pag-angat ng career niya, heto at sinasabi na agad na siya na ang pumalit sa trono ni Marian Rivera. Iba ang kinalalagyan ni Marian, at iba parin ang level of status ni Sanya. Tutal pareho silang nasa GMA7 dapat iyon maging pabor sa kanilang dalawa ang maging slant ng publicity. Hindi kailangan lumabas na para bang sila ang magka competition. Mabuti at maganda ang takbo ng career ni Sanya, kaya hindi na kailangan pang ihambing siya kay Marian. On her own , dapat tumatakbo ang publicity niya based sa trabaho at performance niya. Marian is Marian, as well as Sanya is Sanya. No need to compare, no need to compete. Dalawa sila reyna , at suwerte ng GMA7 dahil parehong nasa bakuran niya. Saka iyon level nila hindi na puwede magpantay, isa ng happily married wife and mother si Marian, si Sanya happily unattached pa, so malayo pa ang difference. Basta pareho sila Queen, ng Kingdom ng GMA7, period.”

Andrea, Alice madalas magbangayan

Very happy and excited din daw ang Kapuso actress na si Andrea Torres na makita at makakuwentuhan muli ang actress na si Alice Dixson ngayong kasama na nito ang kanyang baby.

Magkasama sina Andrea at Alice sa kasalukuyan pa rin na tine-tape na serye ng GMA-7, ang “Legal Wives” at ayon kay Andrea, si Alice raw ang unang nakakuwentuhan niya talaga sa set nila. At puring-puri nga ito ni Andrea.

Sabi ni Andrea nang makausap namin, “Si Ms. Alice actually ‘yung una kong nakakuwentuhan ng matagal. She’s so friendly and so warm. Nagkaroon agad kami ng ganu’ng level of comfort sa isa’t isa kaya nakatulong talaga sa mga eksena namin kasi kami yung madalas magbangayan,” natatawang kuwento niya.

“Actually I’m very grateful na lahat talaga sa team ng Legal Wives ganito ang relationship ko with them. Kaya ang gaan-gaan sa set. Nae-enjoy namin yung lock in. Pag umakyat ka sa common area dun sa location, kahit sino maabutan mo do’n sure ka na makaka-kwentuhan mo ng matagal.”

At no wonder rin na kahit delikado pa rin at sabi nga ni Alice, kinakabahan siyang mag-travel mula America pauwi ng Pilipinas kasama ang baby niya, nalaman namin kay Andrea na resume lock-in taping na rin sila sa first week of May.

Sina Andrea at Alice, maging si Bianca Umali ang gumaganap na tatlong Misis ni Dennis Trillo sa naturang serye.

Tatay ni Gladys ligtas na sa sakit

Grabe pala ang pinagdaanan ng actress na si Gladys Reyes nitong mga nakaraang Linggo. Masasabing medyo nasusubok talaga ang tatag at faith niya sa pagkakaroon ng sakit ng kanyang Daddy.

Last year ay na-confine na ito at na-angioplasty sa kasagsagan ng pandemic at si Gladys ang nagbantay sa hospital. Naulit itong muli ngayong April nang mahirapan daw huminga ang daddy niya and it turned out na pneumonia.

Sabi ni Gladys, abot-abot daw ang dasal niya na sana, mag-negative sa swab test ang ama dahil kung magpa-positive ito, talagang wala na raw silang mapaglalagyan na hospital.

Na-realized din daw niya kung gaano talaga katotoo ang COVID-19 at kung gaano kahirap. Na kahit na may pera ka pa, kahit sabihin pang may koneksiyon o kakilala at kahit gusto kang i-accommodate ng hospital, wala na raw talagang enough room at space sa emergency room.

Nakalabas na ang Daddy ni Gladys at nagpapasalamat ito na negative sa virus ang ama. Pero dahil katulad niya na nagka-direct contact daw sa positive patient, siya na mismo ang nag-isolate sa sarili niya for 14 days. Parang teleserye o k-drama raw sila ng mga anak, lalo na ng bunso dahil umiiyak ito at hindi maintindihan bakit hindi siya puwedeng lapitan o hawakan.

Sa isang banda, habang naka-isolated, inatupag niya ang panonood ng k-drama at doon naisilang ang kanyang Korean-kapampangan o Kpam na pagkanta ng mga K-drama OST. Bilang wala raw siyang gumawa na it turns out, nagustuhan ng mga netizens at tuwang-tuwa sa ginawa niya.

Kung mapapansin din, since pandemic, hindi siya napapanood o tumatanggap ng kahit anong teleserye, personal choice niya raw talaga na hindi mag-lock-in taping for safety ng kanyang pamilya.