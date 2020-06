Sey mo Kim? Xian idinispley ang bagong ‘karelasyon’

May bago ngang lifetime partner si Xian Lim. Naunahan nga si Kim Chiu ng isang piano, na sabi nga ni Xian ay siyang magiging ‘lifelong, lifetime partner’ niya.

Nakipag-cheers pa si Xian sa piano at sinabi nito sa caption na: “I’m so excited and happy to be with this piano!!! To our lifelong relationship my dear friend.”

Agad ding tumugtog si Xian sa piano, na ikinatuwa ng mga fan.

Well, kahit matagal na ang relasyon nina Xian at Kim, sa naturang piano nga unang ibinigay ng actor-musician ang kanyang pangakong lifetime partnership.

Alam naman ng lahat kung gaano katindi ang hilig ni Xian sa music, lalo na sa mga musical instrument. Tatlo lang naman ang kinahihiligan niya, ang basketball, workout at musical instruments. (Rey Pumaloy)