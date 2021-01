Sey mo Kim? Kylie bet ‘magpaalaga’ kay Xian

Suwerte rin ni Kylie Verzosa na mula sa pagiging beauty queen, heto at isa na nga siyang super busy na aktres, ha! Tila paborito siya ng Viva Films, dahil sunod-sunod nga ang movie niya, ha!

Bida na naman siya sa Parang Kayo, Pero Hindi, kasama sina Xian Lim at Marco Gumabao.

“I’m very honored na from being a beauty queen, tapos aktres ngayon, which is sa totoo lang hindi madali. Unti-unti ko kasing tinatanggal ‘yung image na yon na beauty queen, na dapat makita niyo naman na artista na si Kylie.

“Happy ako na nakatrabaho ko ulit si Xian. Sobrang thankful ako na siya ulit ang ka-partner ko.

“Si Marco nakasama ko sa Los Bastardos, lagi kaming pair, magdyowa, mag-ex. Sobrang happy ko na makasama sila.”

So, kung liligawan siya nina Xian at Marco, at wala siyang Jake Cuenca, sino ang sasagutin niya?

“Si Xian kasi, old soul, parang Tito. Hahahaha! Parang magaling siyang mag-alaga. So, mas gusto ko `yung inaalagaan ako.

“Si Marco parang barkada lang, tropa-tropa. Hahaha!”

Pumalag si Xian na Tito ang tawag sa kanya ni Kylie.

“Parang Tito lang, kasi medyo seryoso siya. Pero hindi naman dahil old siya,” paglilinaw ni Kylie.

Well, si Xian pa rin ang bet ni Kylie, ha! Sey mo Kim Chiu?

***

Ara gustong ‘makaromansa’ ni Marco

Anyway, speaking of Marco, palagi nga ay siya ang special choice ng mga beteranang aktres, kapag tinatanong sila kung sino ang bet nilang makatrabaho na batang aktor ngayon.

Si Marco nga ang napili ng mga bida sa pelikulang Paglaki Ko Gusto Kong Maging Pornstar na sina Rosanna Roces, Ara Mina, at iba pa.

“I feel really honored, mga beterano na sila sa film, since 90s napapanood natin sila. Game ako, kung game sila.

“Magagaling silang mga artista, at honor na makatrabaho sila.”

So, papayag siyang makipagromansahan kina Osang at Ara?

“Depende sa script kung maganda story, hindi ako mapili, basta all for the craft, game ako. Hindi ako tatanggi.”

Sino ang bet niyang makaromansahan?

“I go with Miss Ara Mina. Hahahaha. Baka maisyu ako. Hahahaha!” sabi ni Marco na tila nahihiya.