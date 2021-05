Sey mo Jennica? Demonyo ako – Alwyn Uytincgo

Binasag na ni Alwyn Uytingco ang pananahimik niya sa panlilibak ng mga basher niya, dahil sa hiwalayan nila ni Jennica Garcia.

Palaban na, at binalikan ni Alwyn ang mga basher niya, kasabay nang paglabas ng natapos niyang pelikula na Asuang via Cinema 1 Ph YouTube channel.

Nagpaabot ng mensahe si Alwyn sa mga nanghuhusga sa kanya ng: “Since demonyo naman tingin niyo sakin, ayan panoorin niyo ko maging masama,” sabi ni Alwyn.

Dagdag pa niya: “Siguro naman nabasa niyo yung history books niyo, ‘di ba? Ako ‘yong masama. Ako ‘yong demonyo. Ako ‘yong talo, la la la la. Pero this time, ako ang mananalo. Sounds familiar? Kasi ganiyan kayo mag-judge ng tao! Pati si Asuang, na isang diyos, na-judge din ‘yan ng mga tao! Ganon talaga siguro pag nakakamali, ang dali kang mahusgahan ng lahat. (As if tayo ay perpekto at hindi nagkakamali, ano po?) Masyadong relate? Hahaha, anyway kung pagod na kayo maging judger at mang-bash sa social media, nuod na lang kayo ng Cinema One Originals sa YouTube! And I’m sure maaliw kayo na i-judge siya! Go, siraan niyo sa siya comments section. I’ll wait for it!” (Ruel Mendoza)