Sey mo James? Tatay ni Nadine ‘boto’ kay Christophe

Ramdam na ramdam ng mga netizen na ‘boto’ ang tatay ni Nadine Lustre, si Mr. Ulysses Lustre, sa bagong boyfriend nito, si Christophe Bariou.

Kumalat nga ang larawan na magkasama sina Nadine, Christophe, at Mr. Ulysses, na masayang-masaya.

Nag-post din si Ulysses Lustre na, ‘Nice meeting you.’ Pero, hindi na mahagilap sa Fabecook ang photo na `yon, na sa tingin ng marami ay naka-private na.

Sa halip, ang photo ni Mr. Ulysses na kasama si Gabby Concepcion ang pinost niya, at may caption din na, “Nice meeting you”.

“For those who visited my page and can’t view my recent post. And for those who wasted their time speculating what it is and even made issues about it. I’ll make your day and repost it. Peace,” mababasa FB ni Mr. Lustre, na ang photo ay parang yari sa clay na isang taong nag-iisip.

Ano kaya ang masasabi ni James Reid? Eh, di ba noon, balitang hindi siya bet ng ama ni Nadine!

Jennylyn, Dennis tinanggi ang mga ‘prenuptial’ photo

Umulan ng ‘congratulations’ sa Facebook page ni Jennylyn Mercado, dahil sa mga photo na pinost niya, kasama si Dennis Trillo.

Kasi nga, nagmukhang prenuptial ang dating ng mga photo, dahil sa itsura nilang dalawa, na super lambingan, at napapaligiran ng mga bulaklak.

Heto nga ang mensahe ng mga fan sa dalawa:

“Congratulations to both of you, perfect and sweet couple JenDen. God bless you and stay safe.”

“Congratulations to the both of you. Perfect couple.”

“Best wishes and more kids to come. Congrats lovely couple.”

“Stay forever with each other, you look great as a couple.”

Anyway, agad namang naglinaw ang JenDen sa inakala ng lahat na prenuptial photos nila. Nag-caption si Jennylyn na, “Throwback to our CoLOVE pictorial.”

Na-wow mali nga ang mga fan, dahil kung itsura ang pagbabasehan, walang nabago sa dalawa, at mukhang bagong-bago ang mga photo. At siyempre, timing na timing din kasi sa mga balita sa kanila, na kesyo buntis si Jen, at namanhikan na ang pamilya ni Dennis kay Jen, at pakakasal na nga sila.

Anyway, ang Nice Print Photography nga ang kumuha ng mga photo na `yon nina Den, Jen, na kilala ring paboritong photography team ng mga taga-showbiz na nagpapakasal.