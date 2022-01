Sey mo Jake? Kylie V. binansagang ‘dukot queen’

Mapapanood na sa Vivamax ang ‘Sisid’ na dinirek ni Brillante Mendoza. At suwerte lang na nabigyan ako ng pagkakataon na panoorin ang ‘Sisid’ noong Jan. 18 ng gabi.

Sina Kylie Verzosa, Paolo Gumabao, Vince Rillon, Christine Bermas ang mga bida sa ‘Sisid’. At aminado si Direk Brillante, ngayon lang siya nagdirek ng pelikula na ang magandang lugar mismo ang naglalahad ng kuwento.

Anyway, in fairness kay Kylie, hindi siya masyadong pinaghubad ni Direk Brillante sa pelikula. Hindi nga ito tulad ng ‘My Husband, My Lover’ na paulit-ulit siyang ‘nakipagtalik’ kina Marco Gumabao, Adrian Alandy.

Pero, nandoon pa rin ang eksena ni Kylie na kinagulat ng marami, at `yon nga ay ang pagdukot niya sa ‘nota’ ng co-actor niya.

Kung sa ‘My Husband, My Lover’ ay dinukot niya ang ‘nota’ ni Adrian, sa ‘Sisid’ naman ay ang ‘nota’ ni Paolo ang dinukot niya, ha!

Kaya ang bansag nga kay Kylie ngayon, bagong ‘Dukot Queen’ dahil sa mga eksenang dukot siya nang dukot sa loob ng briefs ng lalake.

Sa totoo lang, imposibleng hindi nadampian ng kamay ni Kylie ang ‘nota’ ni Paolo, dahil kitang-kita sa kamera kung paano niya pinasok ang kanyang kamay sa brief ng utol ni Marco, na noong mga oras na `yon, medyo bukol ang kargada.

Ano kaya ang masasabi ng dyowa niyang si Jake Cuenca? Hehehehe!

Anyway, hindi lang naman ang ‘dukutan’ ang dapat tutukan sa ‘Sisid’ dahil makabuluhan din ang kuwento nito, na tungkol nga sa pakikipaglaban nila sa mga gustong wasakin ang magandang kabundukan, kagubatan.

Pinakita nga sa ‘Sisid’ ang napakagandang lugar ng Pola, na napakalinis ng dagat, at sariwang-sariwa ang paligid base na rin sa mga hitik na hitik na halaman, puno.

Ang ganda rin ng role ni Kylie bilang isang babae, na lumalaban sa sakit, at nadiskubre ang lihim ng kanyang mister na si Paolo.

Talbog si Marco: Paolo G. tinawag na ‘jabol king’

Sa ‘Sisid’ din mapapanood ang mainit, pero nakakaengganyong lampungan nina Paolo at Vince na nasa bangka, sa gitna ng dagat, at iniilawan ng tirik na tirik na araw.

Ang bongga ng eksena na pinakita ang magandang karagatan, habang may dalawang lalake na naglalampungan.

Kaloka ang pagdila, pagsipsip ni Vince sa utong ni Paolo, ha! Sigurado akong may init na naramdaman si Paolo sa mga dila ni Vince.

“Ang hirap ng eksenang `yon. Masikip kasi ang Bangka. Then, hindi namin alam kung nasaan ang kamera. Basta sinabi lang ni Direk sa amin na gawin namin ang dapat gawin. Ang gandang lumabas,” sabi ni Paolo.

Well, kung si Kylie ay ‘Dukot Queen’ si Paolo naman ang puwedeng bansagang ‘Batibot King’ o ‘Jabol King’ dahil kung sa ‘Lockdown’ ay may eksena siya na nagsasariling sikap, sa ‘Sisid’ ay meron pa rin, ha!

Eksena nga ito na pinapantasya niya si Vince, na habang nagsa-shower siya ay pinapaligaya niya ang kanyang sarili.

Vince Rillon ‘hari ng dilaan’

Of course, mahuhusay ang mga artista sa ‘Sisid’ lalo na si Vince, na pinagsabay ang pag-iyak at pakikipaglandian, halikan sa kapwa lalake. Sabi ni Direk Dante, napagalitan niya si Vince sa eksenang `yon, dahil nahirapan daw ito sa simula na ibigay ang tamang emosyon.

Pero, nagawa rin naman ng tama, at sumaludo siya sa husay nito bilang artista.

Well, kung Dukot Queen si Kylie, Jabol King si Paolo, puwedeng tawagin na ‘Hari ng Dilaan’ si Vince, dahil sa pelikulang ‘Siklo’ ay pareho niyang dinilaan ang mga korona ng boobey ng mga bidang babae, sa ‘Sisid’ ay ganun din ang ginawa niya kina Christine at Paolo, ha!

Pinakita talaga niya kung gaano kahusay, kalikot ang kanyang dila, pagdating sa pagpapaligaya sa kapareha, mapa-babae man ito, o lalake.

Kaloka! Hahahaha!