Sey mo Ion? Ivana binuhay ‘pagkalalake’ ni Vice Ganda

Ang daming nagtanong, lalake raw ba ang role ni Vice Ganda sa pelikula nila ni Ivana Alawi?

Si Ivana lang ba ang puwedeng magpalabas ng ‘pagkalalake’ ni Vice Ganda? Kahit sa pelikula man lang?

Well, ang dami ngang namangha sa photo na nilabas na nagsyusyuting na nga sina Vice at Ivana sa bandang Cainta, Rizal. At bongga nga dahil ibang-iba ang itsura ni Vice, mala-K-pop idol, na kulay itim ang hair, at naka-boylet outfit.

Pinost din ni Vice sa kanyang IG story ang look niya para sa movie nila ni Ivana. At humamig nga ito ng positibong reaksiyon sa mga netizen.

“Akala ko Korean actor. Bagay kay Vice ang black hair. Mas bata siyang tingnan.”

“Ay bumalik ang karakter niyang si Peter!”

“Wow excited na akong mapanood ang movie nina Vice at Ivana. Ang pogi ni Vice, oh! Bagay sila ni Ivana.”

“Sure na sure ako patok sa MMFF ang tandem nina Vice at Ivana.”

“Ay, bongga naman, si Vice nagpaka-lalake dahil kay Ivana. Hahahaha!”

“Wow katuwa naman, parang binuhay ni Ivana ang pagkalalake ni Vice, ha! Exciting!”

“Naku, paano ba ‘yan Ion? Baka maging sina Ivana at Vice na!”

Well, abangan kung tama ang hula ng mga fan.

Andrea ‘nadonselya’ ng batang aktor

Feeling ni Andrea del Rosario, ‘nadonselya’ siya ni Kych Minemoto.

Kasi nga, after ilang dekada, heto nga at muling nakipaglampunga, nakipagtalik si Andrea sa harap ng kamera, at sa batang-bata pa na si Kych.

Sa taniya ko, mahigit 20 taon ang agwat ng edad nila. Kaya lokang-loka si Andrea sa shooting ng ‘May, December, January’ na dinirek ni Mac Alejander.

“Feeling virgin! ‘Yan talaga ang naramdaman ko! My gosh, after a long time, gumawa ako ulit ng ganito. Kaya sa shooting, sabi ko, si Direk Mac na ang bahala,” natatawang sabi ni Andrea.

Well, aliw nga ang kuwento ng ‘May December January’ dahil pareho nga silang nasangkot ng anak niya (beki na ginampanan ni Gold Aceron) sa isang lalake.

At sino nga ba ang mas mananaig? Ang ina o ang anak?