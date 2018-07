Sey mo Gerald? Zanjoe kinilig sa sorpresa ni Bea

Minus Gerald Anderson, sinorpresa nga ni Bea Alonzo si Zanjoe Marudo sa red-carpet premiere ng Kusina Kings last Tuesday evening.

Marami ang kinilig, lalo na nang hindi maitago ni Zanjoe ang kanyang tila kinikilig ding reaksyon sa pag-appear bigla ni Bea sa red carpet.

Malakas ang tilian, sigawan at palakpakan nang sila ay magbatian at mag-pose sa mga nagkikislapang flash ng mga camera.

Ayon sa aming nakatsika, talaga raw plinano na suportahan ni Bea ang mo­vie nina Zanjoe at Empoy Marquez dahil nga sa magkakatropa naman sila o marami silang mga common friend.

Between the two nga raw, obvious na obvious na sobra ang saya ni ­Zanjoe sa presence ni Bea kaya’t marami tuloy ang nag-conclude na ito raw siguro ang ‘hiniwalayan’ ni Bea after nilang maging BF-GF.