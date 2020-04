Sey mo Dominic Roque? Bea, John Lloyd nangangamoy balikan

Iba rin talaga ang loveteam nina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo. Kahit na hindi pa talaga fully nagbabalik si John Lloyd sa sirkulasyon, sa mga nakasama niya dati o nakatrabaho, very evident na si Bea ang kahit noong naka-hiatus siya sa showbiz, may komunikasyon sila.

May maliliit na proyekto silang pinagsamahan. In short, constant yung pagsasama nila.

Ngayong hiwalay na sina John Lloyd at Ellen Adarna, same goes with Bea na matagal nang hiwalay kay Gerald Anderson, though, unconfirmed kung sila ba ni Dominic Roque, ang daming kinikilig sa kanilang dalawa.

‘Yung pagre-react lang ni John Lloyd sa mga old post na ni Bea sa Instagram ay nagdulot ng kilig lalo sa mga fan ng dalawa.

Nag-react si John Lloyd sa 2019 post pa ni Bea na may caption na, “It’s not just about finding yourself, maybe it’s creating yourself that matters.”

Nag-comment si John Lloyd doon. Ang cute nang reply ni Bea kay John Lloyd nang, “2019 pa ‘tong post ko ah. Bakit ka nagbbrowse sa IG ko?”

Aliw rin yung balik tanong ni Bea kung may na-miss daw ba si Lloydie dahil halata raw. Na sinagot naman nito nang, “bawal ba?”

Tatlong old post ni Bea ang pinagko-comment-an ng actor. Pero sa post ni Bea na buwan, matalinhaga na ang reply ni John Lloyd na, “Hirap yakapin ng sarili pag bilog ang buwan pero don ata niya pinakakailangan maramdaman sariling pagkalinga at pag-unawa. Wala lang. Wala lang naman. Di ko alam na nakukuha rin pala ng buwan ang atensiyon mo.”

Nag-reply si Bea rito nang, “always, pero mas masarap siguro kung may katabi.”

May mga nag-comment na, “Bakit sobrang kilig ko pa rin sa kanila?”

Napakatagal na loveteam nina Bea at John Lloyd, gayundin bilang magkaibigan. Nabalita na sila to have a short-lived romance, pero hindi napatunayan kung totoo. Puwedeng yung friendship nila ang talagang maganda sa kanilang dalawa kaya solid pa rin sila hanggang ngayon.

Pero, bilog ang buwan, hindi rin nakapagtataka kung sa bandang huli, baka naman sila nga pala ang para sa isa’t isa.

Dahil sa lockdown:

Akres nabuntis ng non-showbiz boyfriend

Unang bagsak palang ng enhanced community quarantine, marami na ang nagsabi na hindi malayong after nine months, magkakaroon ng baby boom.

Dahil naka-lockdown ang mga mag-asawa o kahit yung mga mag-partners pa lang na piniling magkasama during lockdown, malaki ang chance na maraming “baby” na mabuo, huh!

True enough, may isang actress na nga kaming kilala na preggy na ngayon sa kanyang non-showbiz boyfriend. Masaya naman ang actress sa pagbubuntis niya at ready naman daw siyang maging mommy.

Ayaw pa lang na mag-come-out ni actress about her condition na habang hindi pa halata ang kanyang tiyan at pag-lift ng ecq, gusto muna raw nitong tapusin ang lahat ng proyekto na ginagawa niya at saka na lang niya iaanunsiyo sa lahat ang pagiging soon-to-be-mommy niya.

Kaya wala muna rin clues para sa magandang actress.

Cassy Legaspi kumasa sa hamon ni Kyline

Mahusay si Kyline Alcantara. Kahit na lahat ay nasa bahay lang at hindi pa nakakapag-resume ng taping, shooting o kahit na anong raket, may sariling gimmick si Kyline na in fairness, pinatulan at sinakyan naman ng mga kapwa niya artista.

Kinain na rin ng TikTok ang maraming artista. At si Kyline ay nagpauso ng sarili niyang dance craze na base sa bago niyang single.

Kumasa sa #123DanceChallenge ng aktres ang mga kapwa artista niyang sina Rodjun Cruz, Sofia Pablo, Kate Valdez, Athena Madrid, Kyle Ocampo, at matalik na kaibigan na si Cassy Legaspi.

Simple at madali lang gayahin ang mga dance moves ni Kyline kaya naman pati mga fan niya ay nakisali rin sa kaniyang trip.

Dahil dito, masaya ang mga fan niya na kahit na hindi muna napapanood sa pinagbibidahang serye si Kyline ay nakakahanap pa rin siya ng paraan para magbigay ng good vibes! Makikita halos all over social media ang #123DanceChallenge.