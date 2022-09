Sey mo Deniece? Vhong kalmado lang, tiwalang ‘di iiwan ng asawa

Sa pagdiriwang nina Kapamilya actor Vhong Navarro at asawang si Tanya Bautista ng kanilang wedding anniversary nitong Linggo, isang makahulugang mensahe ang ipinahayag ng “It’s Showtime” host.

“Maraming salamat Lord dahil binigay Mo siya sakin. Pinag-isa Mo kami para manatiling matatag sa isa’t isa at mag-aalalayan habang buhay.

“Maraming salamat Mahal dahil lagi kitang nasa tabi sa hirap at ginhawa. Happy 14th Anniversary and Happy 3rd Wedding Anniversary! Iloveyousomuch,” ayon sa Instagram post ni Vhong.

Kitang naglalakad sila at nakatalikod, at ang mood ay tila kalmado lang at masaya.

Ito ay sa kabila ng muling pagkabuhay ng rape case na isinampa ni Deniece Cornejo na si Vhong ang itinuturong suspek. Nitong Agosto 31 nga ay na-file na muli sa Taguig-RTC ang naturang kaso.

“Paulit-ulit kong sinasabi, ang pagkakasala ko, ang kasalanan ko dito ay niloko ko ‘yung girlfriend ko noon at ito na ‘yung wife ko ngayon,” ayon sa panayam sa kanya ng ABS-CBN.

“Nilahad ko ‘yung istorya ko at lahat ng katotohanan. So lahat ng binibintang nila sa akin, hindi totoo ‘yun. At ako ay nagsasabi ng totoo at alam ng Panginoon ‘yun na nagsasabi ako ng totoo,” dagdag pa ni Vhong.

Tiwala si Vhong na sa pinagdaraanan niyang pagsubok, katuwang niya ang kanyang asawa na si Tanya at hindi siya iiwan sa laban na ito.

Matatandaang ipinahinto noon ng Dept. of Justice ang kaso laban sa aktor sa kainitan ng isyu noong 2018. Ngunit nito lamang Hulyo 21, 2022 ay binaliktad ito ng Court of Appeals sa dahilang wala umano sa hurisdiksyon ng DOJ na magdesisyon sa naturang kaso. (Batuts Lopez)