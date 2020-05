Sey mo Daniel? Magui Ford mag-aartista sa Korea

Walang follow-up na tweet ang kapatid ni Daniel Padilla na si Magui Ford Planas nang sabihin nitong may natanggap siyang e-mail mula sa dalawang malaking agency sa South Korea.

May nagtanong nga rito kung prank lang daw ba ang tweet niya, pero marami rin ang na-excite para sa kapatid na ito ni Daniel. Yung iba, mga nagbigay na ng “unsolicited advice” kung sino sa dalawang agency na binanggit niya ang dapat niyang tanggapin.

Ang tweet ni Magui noong May 17 na tila dinilete na nito dahil hindi na namin mabasa ngayon sa Twitter timeline niya, pero na-screenshot namin, “got an email from yg and jyp this morning…”

So, may nag-reply kay Magui na, “Mags, if ever na di to prank, pick JYP!!!” Meron din naman na nagsabing YG ang piliin niya, sa kabila nang malaking scandal na kinasangkutan ng agency noong isang taon.

Personally, gusto sana naming malaman kung nagpadala ba ang kapatid na ito ni Daniel ng profile niya sa parehong agency or randomly, nahanap lang siya at sabay pa talaga ang pagkakatanggap niya ng email to both two of the biggest agencies in South Korea?

Makalipas ang dalawang araw nang mag-tweet muli si Magui tungkol sa sinasabi niyang natanggap na dalawang e-mail kasabay yata ng pagdi-delete niya sa unang tweet.

Maaaring naisip o may nakapagsabi siguro kay Magui na basically, confidential ang mga ganitong bagay lalo na sa South Korea, lalo na kung hindi pa nagde-debut.

Sabi niya sa recent tweet, “Ok people have to keep their calm. I am NOT a trainee. Currently not accepting or responding to any offers and still no sure future ahead of me! Also, you guys know I want to study in London for college! So I don’t know. We’ll see.”

Sa isang banda, proud and protective kuya si Daniel sa kapatid. Ano kaya ang nararamdaman nito kung totoo ngang may offer na maging trainee sa SoKor at eventually ay makapag-debut sa isang agency ang kapatid niya?

Barbie, Jak may pasabog sa May 19, 2021

Tatlong taon na ang relasyon nina Barbie Forteza at Jak Roberto ngayong May 19. Pero dahil naka-MECQ (modified enhanced community quarantine) pa rin ang Metro Manila, bukod

sa mahigit dalawang buwan na nilang hindi pagsasama, hindi rin sila makakapag-celebrate ng kanilang ikatlong taong anniversary.

Pero maaga pa lang, parehong may pasabog na greetings at palitan ng “I love you so much” na sa kanilang mga Instagram accounts.

Nag-post si Jak ng video nila ni Barbie sa IG. At may caption na, “Happy 3 years Madam! Dati crush lang kita, Akalain mo yun 3 yrs na! Sayang di tayo makapag-celebrate alam mo na. So paano sa May 19, 2021 na lang? Stay at home muna tayo! I love you so much. P.S. eto yata ang pinaka-sweet na kuha natin sa isa’t isa.”

Si Barbie naman, kuha sa Japan trip nila ang pinost nitong picture at may caption na, “Being with you has been one of the best things that’s ever happened to me. You boost me up when I feel insecure. You put my feet back on the ground when I fly too high. You support me in everything that I do. You don’t judge, you accept. You love, and you love and when it all feels overwhelming… you love more. Happy 3rdAnniversary, @jakroberto. I Love You.”

Angel umalma sa kawalan ng plano sa mass testing

Hindi makapaniwala si Angel Locsin sa balita kahapon mula mismo sa bibig ng Presidential Spokesperson na si Harry Roque nang sabihin nito na walang programa ang gobyerno para sa mass testing at ipinapaubaya na ito sa mga private sectors.

Wala rin kaibahan si Angel sa naging reaction sa gulat at pagka-shock din ng karamihan sa netizens sa naging pahayag na ito ni Roque. At ito ay makalipas ang halos dalawang buwan na naka-lockdown ang karamihan at umaasang habang naka-lockdown, naisasagawa na ang mass testing.

Sabi ni Angel, “Misquote lang ba to? Kasi hindi ako makapaniwalang hindi tayo nagpre-prepare for mass testing na kailangang-kailangan ngayon.”

At para masagot ang tanong ni Angel, ang daming nag-reply rito para ipakitang hindi misquoted and Presidential Spokesperson. Meron din nag-reply kay Angel ng video mismo kunsaan, ipinahayag nga ni Roque ang naturang statement.