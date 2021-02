Sey mo Cat: Bagong GF ni Clint kahawig ni Hailey Bieber

Kung pag-ibig ang pansamantalang sumira sa pagkatao ni Clint Bondad, ang ex-boyfriend ni Miss Universe 2018 Catriona Gray, ang pag-ibig din daw ang magpapabago, o muling bubuhay sa kanya.

At makikita nga ngayon si Clint, na maayos na ang itsura, ahit na ang dati-rati ay super kapal ng bigote at balbas, na pinandirihan ng mga netizen, dahil mukha nga raw siyang matanda at dugyot, na malayo sa Clint na nakilala nila noon, na clean cut at super health buff.

Anyway, makikita nga sa IG ni Clint ang magkakasunod na photo na kasama niya ang isang babae, na ang IG account ay @mia.mie7. Ang happy-happy na ni Clint sa mga photo na `yon, na mukhang in love na nga ulit.

Sabi nga ng mga kaibigan niya, ‘Sup bro? Back to normal huh?’ Na sinagot nga ni Clint na, ‘Has to be bro. hahahaha.

At yes, tulad ni Catriona noon, na kaisa-isang pina-follow ni Clint sa IG, si @mia.mie7 na nga ang kaisa-isang pina-follow niya ngayon.

Anyway, masaya ang mga fan sa pagbabalik ni Clint sa IG na puno ng buhay, at masayahin o palagi na ngang nakangiti. At hiling nila, sana lang ay magtuloy-tuloy na, dahil kilala naman nila si Clint na mabait na tao.

“Sa wakas naka-move on na siya! At yes, super ganda rin ng girl,” say pa ng mga fan.

Anyway, marami lang ang nakapansin na ang bagong dyowa ni Clint ngayon ay kahawig ni Hailey Baldwin, ang misis ni Justin Bieber. (Dondon Sermino)