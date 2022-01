Sey mo Carla? Kelley pumiyok sa akusasyong buntis, kabit ni Tom

Nadadawit ang pangalan ng Kapuso star na si Kelley Day na diumano’y third party sa hiwalayan ng isang celebrity couple.

Either may pinanggagalingan ang mga haka-haka kaya nadadawit ang pangalan ni Kelley o dahil nakokonek lang sa biglaang pagpunta niya ng U.K. at nagkakaroon na ng ispekulasyon na kesyo “buntis” daw ito.

Mabilis namang hinarap at itinanggi ni Kelley ang isyu, kasama na ang buntis issue sa kanya. Hindi siya nagbigay ng pangalan ng couple sa inilabas niyang statement, pero mabilis na naikonek ito na diumano nga raw ay sina Tom Rodriguez at Carla Abellana.

Kinulit din kasi ng mga netizen si Kelley tungkol kina Carla at Tom, at mababasa ang mga tanong, akusasyon sa kanya sa mismong IG niya.

Anyway, ayon kay Kelley, “Many people are speculating about my involvement in a certain rumor/blind item story that seems to have been circulating today. So before things get out of hand, I’d like to clarify that I have no knowledge of involvement with the controversy.”

Nagulat din daw siya na nadadawit ang pangalan niya.

“I don’t know how or why my name has become linked (I’m surprised too), but what I do know is these accusations about me are false.”

At saka niya sinabi ang dahilan kung bakit siya nasa U.K. ngayon. Noong nakausap namin si Kelley sa online mediacon, nabanggit niya na madalas siyang nasa Tarlac kapag walang work.

Sey niya pa rin sa kanyang IG stories, “I’ve travelled to the UK to attend the funeral of a family member, and to spend time with my UK-based family. I’m not pregnant (nor have I ever been). I have never had anything close to romantic involvement/interest with the person. I have, and always will the utmost respect for the Couple. They have always treated me with kindness.

“I hope this clears up the false rumors involving me. So much fake news out there nowadays. I hope we can take more caution with what we choose to believe online.”

Sa isang banda, nagkasama sina Kelley at Tom sa GMA primetime series na “The World Between Us.” Naging kapansin-pansin lang sa amin na kahit matagal silang nagkasama sa serye at sa lock-in taping at kahit na halos pina-follow nila ang mga naging co-stars nila, sina Kelley at Tom ay hindi naka-follow sa kanilang mga Instagram account.

Hindi lang kami sure kung never silang nag-follow sa isa’t isa dahil mukhang naging sobrang close naman ang cast ng naturang serye or nag-unfollow lang ba sila ngayon.