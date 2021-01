Sey mo Arjo? Maine ‘nahuhumaling’ sa ibang lalake

Lumabas na naman ang pagiging faney ni Maine Mendoza. Pero, si Maine kasi ang tipo ng fan na kaaaliwan mo, dahil ang cute nga niya, at walang pretensiyon.

At malay natin, ang pag-asam ni Maine ay maganap in the future. Di ba nga, ‘law of attraction’ ang eksena ni Maine, na lahat ng mga hiniling niya noon, naganap lahat ngayon.

“Happy birthday Evan Peters! Hope I get a chance to see you and meet you in person aaahhhh wishful thinking I love you birthday boy! #fangirldreams,” sabi ni Maine.

Sino si Evan Peters? Si Even Peters ay isang Amerikanong artista, na mas kilala sa kanyang mga natatanging pagganap sa seryeng FX na American Horror Story, kabilang ang mga kontrabidang papel.

So, malay natin, di ba? Wala naman yatang hiniling si Maine na hindi niya nakuha!

Anyway, titigan niyong mabuti ang itsura ni Evan Peters, at kayo na ang magsabi kung sino ang mas kahawig niya?

Si Alden Richards ba o si Arjo Atayde? (Dondon Sermino)