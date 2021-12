Sey mo Angeline? Erik walang kayakap sa Pasko

Ang ganda-ganda na naman ng bagong kanta ni Erik Santos, ang ‘Paskong Kayakap Ka’ na sinulat, kinompows ni Jonathan Manalo, under ABS-CBN’s Star Music. Pero `yun nga lang, kung kayakap na dyowa ang pag-uusapan, matagal-tagal na raw hindi niya nararanasan `yon.

“May mga mini-meet din naman, pero pag nagkakakilala na, biglang-bigla mararamdaman mo na lang na hindi kayo swak.

“Sa ngayon kasi ang hinahanap ko ay ‘yung mamahalin talaga ako, na grabe ang faith kay God. At siyempre, mamahalin talaga ang pamilya ko.

“Malamig ang Pasko ko, yes. Siyempre, kailangan din natin ng isang taong magpapasaya sa atin. Pero, kung wala pa, huwag pilitin,” sabi ni Erik.

Anyway, nausisa rin namin si Erik tungkol sa ex-girlfriend niyang si Angeline Quinto, na heto nga, may dyowa na, may pinalit na sa kanya.

“Ah, inamin na pala niya? Matagal ko na ring alam `yon, kaya lang hindi naman ako nagtatanong sa kanya. So, hinintay ko lang po na siya magsabi. Wala namang problema.

“At saka, kami ni Angeline, na-build na namin ang friendship namin, na kahit anong mangyari, palagi kaming nandiyan para sa isa’t isa. Kahit may ganung pagsubok… Hindi naman pagsubok talaga, pero siyempre lahat naman tayo kailangan ng romance, it so happened na mas nauna siyang nakahanap kesa sa akin.

“Medyo napaisip lang ako na… Pero, matagal na rin naman kaming wala. Napaisip lang ako na… Pero, we tried naman, kaya lang, sabi ko nga, kung hindi uukol para sa iyo, siguro may mas magandang plano si Lord sa iyo.

“Pero, masaya ako para sa kanya. Noong nag-open up siya sa akin, okey naman,” sabi ni Erik.

Anyway, sa panahon nga raw ng pandemic, lubhang napakahalaga ng yakap lalo na sa mga mahal natin. At bagay na bagay nga raw ang kantang ito sa panahon ngayon. (Dondon Sermino)