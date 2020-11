Sey mo Andrea? Pops ‘mommy’ ang tawag sa nanay ni Derek

Dedma lang si Pops Fernandez sa galit ng mga fan ni Andrea Torres. Si Pops nga ang tinuturo, o sinisisi ng ibang fan, na kesyo dahilan kung bakit naghiwalay sina Andrea at Derek Ramsay.

Nagsimua lang `yon dahil binati ni Pops ang nanay ni Derek ng ‘happy birthday mommy’ at inisip na agad ng iba na magdyowa sina Derek at Pops.

Sabi ko nga, noon pa man ay matalik na magkaibigan na sina Pops at ang manager ni Derek na si Jojie Dingcong. At nitong Martes nga ay magkasama na naman sila sa isang event, at nag-goodluck pa nga si Derek sa kanila.

Sa Instagram story ni Jojie ay magkasama sila sa van ni Pops. At na-mentio nga ulit ang nanay ni Derek. At muli, iginiit ni Pops ang salitang ‘mommy’ na tawag talaga niya sa nanay ni Derek. At sabi nga niya, ‘yon talaga ang tawag sa mommy ni Derek ng halos lahat ng mga kaibigan nila. Dedma na lang si Pops sa kung ano man ang isipin ng iba.

“She’s everyone’s mommy,” sabi pa ni Pops.

Well… (Dondon Sermino)