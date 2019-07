Sexy o ‘hipon’ ba ang mga Pinoy?

Malamang na may mga kababayan tayo na napangiti, napataas ang kilay at puwede ring napakamot sa ‘b’ [o batok], nang lumabas ang ulat na pangatlo sa buong mundo ang mga Filipino bilang “sexiest” nationality.

Ang naturang ulat ay batay sa online survey daw ng isang travel website na Big 7, kung saan nagtanong sila sa mga netizen kung anong nationality ang tingin nila ay mga pinaka-“sexy”. Ang problema lang mga tsong, walang nakasaad kung ano ang pinagbatayan ng pagiging sexy kaya bahala na raw si batman na mag-isip kung ano ang sexy sa kaniya.

Pero batay daw sa diksyunaryo, ang “sexy” ay inilalarawan na “ge-nerally attractive or interesting.”

Buweno, pangatlo nga ang mga Filipino sa mga listahan ng pinaka-sexy daw. Una naman ang Ukranian, at pangalawa ang Danish. Sumunod sa mga Pinoy ang Brazilian, Australian, South African, Italian, Armenian, English at pang-sampu ang Canadian. Ang Irish ang pinakakulelat sa pang-50 at pang-45 lang ang mga American.

Ang isa nating kurimaw, madaling inisip na pumangatlo ang mga Pinoy dahil isa tayo sa mga tao sa mundo na babad sa internet. Parang duda siya kung tama ba ang ranggo ng mga Pinoy na pangatlo dahil kung pisikal na pangangatawan ang pagbabatayan ng kaseksihan, mukhang marami raw ang sasablay dahil sa hilig sa unli-rice na nagpapalaki ng tiyan at bilbil.

Pero puwede rin naman totoo ang nakuha nating ranggo kung pagiging “attractive” at “interesting” ang pagbabayan at hindi talaga ang literal na seksing pangangatawan. Aba’y hindi ba’t marami sa mga kababayan natin na maaaring hindi benta sa mga kapwa-Pinoy ang hitsura pero patok naman sa mga Amerikano at European.

Pagdating din sa talino, hindi rin papahuli ang mga Pinoy at Pinay. Kaya nga may mga kalahok sa pageant na hindi naman kagandahan at kaseksihan pero bumabawi sa question and answer portion. Tuloy pumasok sa isip ng isa nating kurimaw si Herlene Nicole Budol, ang bagong host sa Wowowin, na binansagang “hipon.”

Tinatawag na “hipon” ang isang lalaki o babae kung maganda ang pangangatawan pero patapon ang mukha o kaya naman eh walang sustansiya ang utak. In short, gaya sa hipon, katawan ang may pakinabang pero tapon ang ulo.

Walang duda na seksi si Herlene, hindi rin naman siya masasabing chaka, at lalong hindi naman “sabaw” mag-isip. Katunayan, masawi ang naaliw sa pagiging prangka niya at totoo sa sarili kaya siguro siya ginawang host sa programa mula sa pagiging contestant na sumali sa mga bikini open.

Kung may pagdududa man siguro ang marami sa ating sa resulta ng naturang survey sa pagiging “sexy” ng mga Filipino, maaaring mataas ang nakuha nating ranking hindi lang dahil sa pisikal na hitsura at pangangatawan, kung hindi dahil na rin sa pagiging mapagmahal natin — hindi lang pamilya kung hindi maging sa ating lahi.

At kung tama ang paniwala ng iba na kaya mataas din ang ranking natin dahil maraming Pinoy ang nakababad sa internet, aba’y baka sa susunod ay maging number one tayo kapag naisagawa ang gustong mangyari ng bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology na si dating Senador Gringo Honasan, na magkaroon ng mas marami pang free public WiFi hotspots sa buong bansa. Tingnan natin next year. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”