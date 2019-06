Sexy actress-singer dyowa ng Hollywood producer

Ang bongga pala ng love life ng sexy actress/singer na ito.

Hindi pala basta-basta ang karelasyon niya sa Hollywood.

Bigtime producer pala ang la­laking ‘yon.

So, posible kaya na in the future ay magkaroon ng Hollywood break si sexy actress-singer?

Well, malamang!

Pero si sexy actress-singer pala, ayaw masyadong pinag-uusapan ang bagay na ‘yon dahil nagkataon lang daw na may sinasabi sa Hollywood ang karelasyon niya ngayon.

Ang bongga!

Barbie, Mika ‘papatayin’ na

Starting Monday ay last two weeks na lang ng primetime series ng GMA 7, ang “Kara Mia,” na pinagbibidahan nina Barbie Forteza at Mika dela Cruz.

Sabi ng isang nakatsikahan ko, posible raw na ang maging ending ng series ay isa kina Barbie at Mika ang mawawala at masosolo ang isang katawan na pinagse-share-an nina Kara at Mia.

Tapos na nga pala ang days na nagsi-shirtless si Jak Roberto at wala na ring shirtless scene si Paul Salas, kaya solo na lang ni Mike Tan ang pagdi-display ng abs sa “Kara Mia.”

Tikbalang kasi si Mike, kaya kailangan na shirtless pa rin siya palagi, huh!

In fairness, maalaga naman si Mike sa abs niya!

Xian lagare sa mga pelikula

Baka next week pala ay magsi­mula na sina Kim Chiu at Xian Lim ng taping para sa “Love Thy Woman.”

As you read this, second taping na ng new ABS-CBN series, pero hindi pa nga kasama ang KimXi love team sa mga nakunan na.

Of course, sobrang excited ang KimXi fans para sa series na ito.

Siyanga pala, busy rin si Xian sa promotions ng “Untrue” movie nila ni Cristine Reyes at lagare rin ang aktor sa shooting ng “Love The Way You Lie” movie nila ni Alex Gonzaga.

Pops balik ‘ASAP’ sa Aug. 3

Dahil pupunta ng US para sa “Twogether Again” concert tour nila ng ex-husband na si Martin Nievera, kasali rin pala si Pops Fernandez sa “ASAP Natin ‘To Bay Area” on August 3 sa San Jose, California.

Paminsan-minsan lang um-appear sa “ASAP” si Pops, pero always memorable ‘yon dahil isa nga siya sa mga original sa musical variety show na ‘yon ng ABS-CBN.

Maraming shows sa Amerika at Canada sina Pops at Martin, kaya matagal daw silang mawawala sa bansa.