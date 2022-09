Sexual harassment sa paaralan, dapat nang tuldukan

Nakakabahala ang dumaraming kaso ng sexual harassment sa ating mga paaralan. Pangawalang tahanan dapat ito ng ating mga anak, pero bakit nagiging horror house yata ito para sa kanila? Hindi lang COVID-19 ang banta sa ating mga anak sa pagbabalik eskwela. Mas matinding panganib pala ang pwede nilang harapin dahil sa mga mapang-abusong guro o tauhan ng eskwelahan.

Kaya naman gusto nating paimbestigahan sa Senado ang naiuulat na sunud-sunod na mga kaso ng pang-aabuso ng sexual harassment lalo pa’t balik face to face classes na ang ating mga anak.

Naghain ako ng resolusyon nitong linggo para tingnan ang mga reklamo ng sexual harassment na kinasasangkutan mismo ng mga guro sa Bacoor National High School sa Cavite, St. Theresa’s College sa Quezon City at Philippine High School for the Arts sa Los Banos.

Siguradong hindi lang ang mga paaralang ito ang may mga kaso ng karahasan, pang-aabuso, at harassment. Maaaring marami pa ang hindi na lang narereport dahil madalas ay hindi na nagsusumbong ang ibang victim-survivors dahil mismong ang nang-aabuso sa kanila ay may kapangyarihan o maimpluwensya. Ilan pa sa ating mga estudyante ang nagdurusa at nagkukubli sa dilim? Hindi pwedeng hayaan lang natin ito.

Nitong nakaraan ay naghain din tayo ng resolusyon na nagtutulak sa Senado na imbestigahan din ang mga reklamo ng sexual harassment sa Philippine High School for the Arts (PHSA).

Magkakaroon tayo ng pagdinig at tutugunan natin ang mga isyu na ito. Hindi pwedeng itengga lang ang usaping ito lalo’t balik-eskwela na ang mga bata. Isinama namin sa resolution ang mga ebidensya na nakalap natin online mula sa survivor ng Bacoor National High School. Nakapanlulumo ang mga mensahe ng mismong guro ng bata na binubuyo sila sa ilegal at imoral na relasyon kahit na mariin itong tinatanggihan ng estudyante.

Gusto rin nating malaman kung sumusunod ba sa batas ang mga paaralan? Dahil sa inakda nating Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law, inaatasan ang mga schools na magkaroon ng grievance procedure at magtalaga ng officer-in-charge na tatanggap ng mga reklamo ng pambabastos o pang-aabuso. Kung iisipin kasi, bakit kailangang humantong pa sa pagbabahagi online? Pakiramdam ba ng ating mga estudyante na walang makikinig o seseryoso sa kanilang mga sumbong?

Hindi maiwasang magkaroon tayo ng ‘trust issues’ pagdating sa kaligtasan ng ating mga anak. Imbis na mapanatag tayo na nasa mabuting mga kamay ang ating mga anak habang sila ay nasa eskwela, napupuno ang puso natin ng takot at pangamba. Paano kung sila pala ay isa ring biktima?

Dapat panatilihing ligtas na kanlungan ang mga paaralan para sa mga mag-aaral. Hindi ito dapat hayaang maging pugad ng mga mapang-abuso at mapansamantalang mga indibidwal na nanakawin ang kanilang kamusmusan.