‘Sex toy’ ni Isabelle mabenta

Sa unang pagkakataon ay humamig ng mahigit 6K ang comment sa Instagram post ni Isabelle Daza.

Pinaost, prinomote kasi niya ang bagong produkto na available na raw for consumption sa publiko.

Naloka ang mga netizen pati na ang mga celebrity friend ni Isabelle dahil ‘vibrator’ nga ang binahagi niya sa post niya, na binibenta niya. Tinawag niya itong ‘The Bobble’.

Hindi nga ni-label ni Isabelle na sex toy o vibrator ito kundi “discreet pleasure companion.

“@jellytime presents The Bobble. A discreet pleasure companion that can be used alone or with partner designed with a bulbous head and 10 different frequencies to explore. Tag a friend who needs one!” sabi ni Isabelle.

Komento ng mga netizen, friend ni Isabelle, puwede raw `yon massager sa face.

Sey naman ni Paolo Valenciano, pasok sa neck massage kaya bibili siya nito.

Kinatuwa ni Bianca Gonzales ang post, “So this is the one…congratulationssss againnn!”

Natawa kami sa naging reply ni Isabelle na magugustuhan ito ni Bianca.

“Yesss…you will love it,” sabi niya na may emoji.

Dahil dito, hindi na kami magtataka kung mabansagang “Sex Toy Queen” si Isabelle noh!

Kamakailan lang, pinu-promote ni Isabelle ang produkto niyang stuffed toy for kids. Ngayon naman “Sex Toy for Pleasure” naman.

Gloria enjoy sa vibrator

Kung ibabase sa narehistrong excitement ni Gloria Diaz sa ini-endorsong produkto ng anak niyang si Isabelle Daza, ang ‘The Bobble’ (vibrator na may 10 frequencies), siguradong mapapaligaya nito ang veteran actress at kauna-unahang Miss Universe ng Pilipinas.

Nag-promote si Gloria sa Instagram ng nasabing masturbator, habang hawak ang item. Binida ni Gloria ang produkto habang pinipindot ang iba’t ibang level ng vibration na napapanganga ang aktres at nai-excite.

Ginawang endorser ni Isabelle ang kanyang ina para sa nasabing produkto para naman sa mga gaya ng edad ni Gloria na nagnanais ng self-pleasure partner.

Ito na yata ang business ni Isabelle na papatok, pati sa mga senior, lalo at malaki ang hatak ng nanay niya sa ganitong age bracket.

Ang nakakatuwa kay Gloria, dedma ito sa posibilidad na pagbatikos ng mga konserbatibo sa pag-endorso niya sa isang klase ng sex toy para sa mga kababaihan.

Angelica pumalag sa mga spam message

Hindi ligtas ang mga Pinoy star sa mga spam message, o ‘yung mga nagbebenta ng mga produkto, nagi-imbita ng trabaho, investment.

Dinaan ni Angelica Panganiban sa tweet ang buwisit niya sa mga natatanggap na text message sa kanyang cellphone.

“What are the chances na kapag bago na ang number mo, hindi ka na mati-text ng mga nagsasabing “beshie its your lucky day” or “you are now hired” or “we are hiring”, napakadami ko nang na block,” sabi ni Angelica.

Bilang pruweba pinakita ni Angelica ang screenshot ng mga mobile number na na-block na niya.

Pero, sagot ng mga netizen, walang garantiya na hindi na siya makakatanggap ng mga spam text message, dahil posibleng ang ibibigay sa kanyang bagong mobile number ay ma-hack ulit.