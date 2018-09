Sex stimulant nga ‘Taiwanese Ice’ nasakmit 2 ka sakop sa sindikato

Gitanggong sa bilanggoan ang duha ka sakop sa bigtime drug syndicate nga nagpakatap sa iligal nga drugas nga gitawag nga ‘Taiwanese Ice’ nga giingong ‘sex stimulant components’, dihang nasakmit sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Meycauayan, Bulacan.

Giila ni PDEA Director General Aaron Aquino, ang mga suspek nga silang Gerardo Panfilo Domingo, 29-anyos, residente sa Flexihomes, Rosario, Pasig City ug Edcel Canete, 20-anyos, nagpuyo sa Life Homes Bayabas St., Brgy. Napico, Manggahan, Pasig City.

Nasakmit gikan sa mga suspek ang 16 plastic sachet sa shabu, walo ka sachet sa marijuana, tulo ka botelya sa assorted party drugs, drug paraphernalia nga nagkantidad ug P100,000, ug Taiwanese ice.

‘Taiwanese ice is an injectable liquid shabu that has sex stimulant components that give extreme sexual arousal to the user,” matud ni Gen. Aquino.

Sa report, giingong nakadawat ug kasayuran ang taga PDEA kabahin sa pagbaligya sa mga suspek nga Taiwanese ice ug nagkadaiyang matang sa ‘party drugs’ nga kasagaran nilang kliyente mga tinun-an nga homesexuals sa colleges ug universities.

Daling mihimog‘ surveillance operation’ ang mga otoridad ug dihang ilang nasuta, ilang gihimo ang operasyon sa mga operatiba sa PDEA Regional Office III ug ilang nasikop ang mga suspek.

Ang mga nasikop gitanggon sa detention cell sa PDEA RO III samtang giandam ang kasong kalapasan sa Section 5 (Sale of Illegal Drugs), Section 11 (Possession of Dangerous Drugs), Article II of Republic Act 9165, or The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.