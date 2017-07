SAME-SEX, LIVE-IN GAGAWING LEGAL

Wala nang puwedeng humusga sa actress na si Nadine Ilustre kung nakikipag-live-in man ito sa kanyang kasintahan na si James Reid, sa sandaling maipasa na ang panukala sa Kamara na civil union bill para sa mga same sex at heterosexual couples.

Sa press briefing kahapon, sinabi ni House deputy speaker Gwen Garcia ng Cebu na kanilang pinag-aaralan ang panukala na gawing legal ang pagsasama ng same-sex couples at ang nagli-live in na lalaki’t babae, na umano’y kinakailangan na sa gitna nang pagbabago ng panahon.

Gayon pa man sinab­i ni Garcia na hindi nila i­naalis ang negatibong epekto nito sa mga pamil­ya­.

Ang nasabing panukala na kabilang sa mga prayoridad ng Kamara na maipasa sa second regular session ng 17th Congress, na magsisimula sa Hulyo 24, ay ang civil union bill.

‘This is I believe a great interest to a number of our brother and sisters and we are speaking here civil union. We have to address this,” ani Garcia dahil marami na sa mga third sex ang nagsasama na walang basbas ng batas.

Gayunpaman, sinabi ni Garcia na hindi lang ang mga same sex ang makikinabang sa panukala kapag naging batas na ito kung ‘di ang hete­rosexual couples o pagsasama ng isang babae at la­laki na walang basbas ng simbahan at batas.

“This is changing rea­lities and has became a growing necessity and this is to promote civil and human rights of same sex couples and even heterosexual couples who want to live in but are not ready to marry,” ani Garcia.

Kung ano ang karapatan ng mga mag-asawa ng legal ay ibibigay din sa mga magsasama na walang basbas ng batas o simba­han, tulad ng custodial rights ng mga ari-arian at maging ang adoption rights.

Hindi isinasantabi ni Garcia na tututulan ito ng mga religious group lalo na ng Simbahang Katoliko subalit reyalidad na umano sa panahong ito na maraming magkasintahan ang nagsasama ng hindi kasal.