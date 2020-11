‘Sex joke’ pang-good mood ni Duterte

Nais lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng “light moment” dahil sa mga nasaksihang kalamidad kaya ito nagbiro sa situation briefing sa Naga City nakaraang weekend.

Tugon ito ng Palasyo sa sex joke ng Pangulo at ni Presidential Adviser for Bicol Affairs Marvel Clavecilla .

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ugali na ng mga Pilipino ang mapagbiro para pagaanin ang ano mang pasanin o matinding pagsubok na pinagdadaanan.

“Let’s not read anything beyond the fact na the President want to more or less lighten the mood dahil buong araw wala siyang nakita kundi disaster doon po sa Cagayan at doon sa Naga,” ani Roque.

Sunod-sunod aniya ang nakitang trahedya ni Pangulong Duterte nitong araw ng linggo matapos bisitahin ang Cagayan at Naga at hindi naman aniya masama na magkaroon ng “light moment”‘ sa pamamagitan ng biro kay Clavella.

Hindi na aniya dapat pang palakihin ang isyu dahil biro lang ito sa kasamang opisyal .

“Hayaan na po natin, bigyan naman po natin ng pagkakataon na magkaroon ng light moment ang ating Presidente. Im not saying anything, Im just saying that’s the nature of the President. After seeing disaster for almost eight hours already, cmon!,” dagdag ni Roque.

Si Clavella ay classmate at kaibigan ng Presidente sa law school kaya komportable umano sila sa isa’t isa.

Nag-ugat ang pagbibiro ng Pangulo kay Clavella nang sabihan nito ang opisyal na siya ang mangasiwa sa gagawing Bicol River Basin subalit agad na tumanggi si Clavella dahil hindi na umano nito kaya dahil mahina na ito.

Dito nagbiro ang Pangulo na naubos na ang panahon ni Clavella dahil nakatatanda talaga ang sobrang pambababae na naging dahilan para magtawanan ang lahat ng answ situation briefing.(Aileen Taliping)