Sex joke ni Duterte walang malisya – Palasyo

Hindi umano dapat umastang Amerikano ang mga pumupuna sa mga sex joke ni Pangulong Rodrigo Duterte at binibigyan ng malalim na kahulugan.

Tugon ito ng Palasyo sa hirit ng Commission on Human Rights (CHR) na itigil ang “sexist at misogynistic” joke nito sa mga kababaihan.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na natural na ng Presidente ang mapagbiro at hindi na mababago pa dahil sa kanyang edad.

“Let’s not give too much meaning to the jokes of the President. Ganoon lang talaga si Presidente at hindi na siya pupuwedeng magbago because he’s already in his seventies,” ani Roque.

Wala aniyang malisya sa mga biro ng Presidente at patunay ito sa kanyang track record noong alkalde pa ito ng Davao City na nagsulong sa karapatan ng mga kababaihan at proteksyon laban sa domestic violence.

Binigyang-diin ni Roque na hindi dapat palakihin ang mga biro ng Presidente dahil ito ay biro lang talaga.

“Ang pakiusap ko po, huwag tayong parang Amerikano. Iyong mga Amerikano kasi lahat binibigyan ng napakalalim na kahulugan, pero dito po naman sa Pilipinas let’s take a joke for what it is — a joke,” dagdag ni Roque. (Aileen Taliping)