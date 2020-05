Sex at COVID-19

Malamang napapakamot ng ulo ang mga barakong mahilig mag-“sidetrip” para mailabas ang init ng kanilang katawan kung ano ang magiging “new normal” sa panahon ng COVID-19 ngayong may lumalabas na pag-aaral may nakita umanong bahid ng virus sa semilya ng lalaking tinamaan ng naturang sakit.

Sa mga lumabas na artikulo tungkol sa isinagawang pag-aaral umano sa China, nakita ang coronavirus sa semilya ng mga lalaking pasyente na gumaling at ginagamot pa tungkol sa mga komplikasyong dulot ng COVID-19. Tanong ng ating mga kurimaw na malikot ang pag-iisip, papaano kaya nila nakuhanan ng semilya ang mga pasyenteng kinunan ng specimen para isailalim sa pag-aaral?

Hindi rin nabanggit pa sa pag-aaral kung hanggang kailan tumatagal ang virus sa semilya pero kabilang daw sa mga sinuri ay mga pasyenteng gumaling na sa COVID-19. Hindi kaya tuluyang mananatili na sa semilya ang “latak” ng virus tulad ng pangamba ng ilan na naiiwan sa dugo at sistema ng katawan ang “latak” nito kaya may mga gumagaling na ang muling nagpopositibo sa COVID-19 kahit hindi na nakapanghahawa? Aba’y huwag naman sana. Marami pa talagang dapat matuklasan sa bagong virus na ito.

Pero kung totoo ang naturang pag-aaral tungkol sa naiiwang virus sa semilya, ang malaking tanong ngayon ay kung maipapasa ba ang COVID-19 sa pamamagitan ng sex, tulad ng ibang virus gaya ng HIV/AIDS? Ang dagdag na tanong pa siguro, maipapasa kaya ang COVID-19 sa pamamagitan ng “normal” na pagtatalik ng lalaki at babae, o pati ba sa lalaki at kapwa lalaki kung sa “back-door” ang paraan ng kanilang pagtatalik?

Hirit pa ng ilan nating kurimaw na mahilig mag-good time, ano raw kaya ang magiging “new normal” sa mga establisimyentong madalas puntahan ng mga barakong nagpapalipas ng oras sa mga bahay-inuman na may GRO? Ipagbabawal daw kaya ang pagta-table ng mga GRO? O kung papayagan man eh dapat kayang parehong naka-face mask ang kostumer at GRO, at two meters ang layo nila para may physical distancing?

At dahil naipapasa ang virus sa talsik ng laway, malamang na mabawasan ang papaging friendly sa isa’t isa ng GRO at kostumer dahil iiwasan muna nila ang kiss o beso-beso, pagyayakapan at pati na holding hands.

Sa ngayon eh hindi pa naman pinapayagang magbukas ang mga karaoke bar at ibang establisimyentong may inuman, na sa totoo lang eh marami ring umaasang manggagawa. Bukod sa mga GRO, nandiyan din ang mga waiter, waitress, bouncer, DJ, cook, tagahugas ng pinggan, janitong at iba pa.

Kasama kaya ang mga GRO at iba ang mga manggagawa sa mga establisimyentong ito sa mga nakatanggap ng perang ayuda sa ilalim ng social amelioration program (SAP)? Bukod pa diyan ang mga masahistang umaasa sa kita sa mga “clean” spa at pati na doon sa mga tinatawag na may “happy ending.”

Ang isa pang pinapangambahan ng iba nating kurimaw, dahil marami ang nawalan ng trabaho at inaasahan na mawawalan ng mga trabaho, baka may mga mapilitang magbenta ng katawan sa mga barakong mainit ang pato kapag tuluyan nang naalis ang community quarantine.

Dahil may social media ngayon na ginagamit ng mga “walker,” naku po, tiyak na magiging mabilis ang transaksiyon ng mga “nagigipit” at mga naghahanap ng panandaliang aliw. Ang problema, papaano kung naipapasa nga sa sex ang COVID-19, at kung isa sa kanila ang positibo sa virus nang hindi nila nalalaman at maglaplapan o magyapusan sila [alangan namang mag-social distancing sila sa sex], posibleng magkahawahan sila at baka maipasa pa nila ang virus sa kani-kanilang pamilya.

Kaya ang mas mainam mga tropapips, pigilin na lang ang panggigigil at maghanap na lang ibang pagkakakitaan ang mga magigipit para makaiwas sa sakit. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”