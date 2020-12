Setyembre pa nagkaturukan! Sinopharm bakuna pinuslit ng PSG

Puslit ang ginamit na COVID-19 bakuna sa Philippine Security Group(PSG) ni Pangulong Rodrigo Duterte, ayon mismo kay Defense Secretary Delfin Lorenzana.

“Yes, it’s smuggled. Kasi hindi authorized na pumasok dito. Only the government can authorize that through the FDA,” sagot ni Lorenzana sa mga reporter nang tanungin sa pagdiriwang ng Rizal Day kahapon sa Luneta.

“Kailangan ipaliwanag ng PSG ’cause they violated FDA rules… Explain ng PSG bakit ginawa ‘yun,” dagdag niya.

Pero para kay Lorenzana, walang breach of security dahil maganda naman ang intensyon ng PSG.

Sa ngayon ay iniimbestigahan na kung paano nakalagpas ang nasabing experimental vaccine sa border inspection.

Sinabi ni Lorenzana na ang inoculation ng mga miyembro ng PSG ay hindi awtorisado.

Hindi rin umano niya alam o kilala kung sino ang nag-donate ng mga vaccines, na dinevelop ng Chinese drug maker Sinopharm.

“Basta alam namin noon, ang rumors na kumakalat ay nagpabakuna na ‘yong PSG. Who authorized it, hindi naman kami nagtanong,” sinabi nito.

“Ngayon pa lang lumalabas ‘yong facts na ‘yan ay hindi pa pala authorized na vaccine sa Pilipinas,” dagdag nito.

Kasabay nito ay inamin

ni Presidential Security Group commander Brigadier General Jesus Durante III na humingi siya ng donasyon ng unauthorized COVID-19 vaccines na ginamit sa mga PSG.

Nang tanungin tungkol sa anti-graft law na nagbabawal dito, sinabi ni Durante na hindi pa siya makakasagot dito.

Inamin ni Durante na ang vaccination ay nagsimula noong Setyembre at ang huling batch ay nitong Oktubre.

“It started actually September and the last batch October…All of the personnel inoculated so far are doing good. No side effects whatsoever,” sinabi nito.

Hindi umano ito alam ng pangulo hanggang sa mabakunahan na mismo lahat ang security detail nito.

“We didn’t ask permission. We just informed him about it after all the close-in personnel were vaccinated. He was surprised,” sinabi nito. (Kiko Cueto)