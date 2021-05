Seth gaya-gaya kay Daniel: Andrea manhid na sa pambu-bully

Aminado ang “Huwag Kang Mangamba” star na si Seth Fedelin na nababasa niya sa social media ang pamba-bash sa panggagaya niya umano sa Kapamilya heartthrob na si Daniel Padilla.

Ngunit imbes na patulan ang mga basher niya ay pinakikinggan niya raw ang mga ito dahil may nakukuha siya bilang artista, pagbabahagi niya sa live Q&A nila ng ka-loveteam na si Andrea Brillantes sa YouTube channel ng The Squad Plus kamakailan.

“Matututo ka sa mga basher. Halimbawa, to be honest may nababasa ako na, ‘Ay si Seth ginagaya si Kuya DJ.’ Ginagaya si Daniel Padilla raw. Nababasa ko ang mga tweet na ‘yun so ako, ina-apply ko sa akin, na paano ako hindi masasabihan ng ganito? Nakakatulong din sila sa ‘yo sa maliliit na bagay,” kwento niya.

Dagdag pa niya na pinagdarasal na lamang niya mga basher niya at alam niyang mahirap talunin ang mga ito.

“Pinagpe-pray ko na lang mga basher ko. Dahil kapag pinatulan mo ang mga basher na ‘yan, wala kang mapapala. Halos 8 billion ang tao sa mundo, at isa-isa may mga opinyon lahat ng mga ‘yan so hindi mo matatalo ang lahat ng iyan. Hindi mo mape-please ang lahat ng mga tao, so hayaan mo kung anong sabihin nila,” sey ni Seth. (Dondon Sermino)

Hindi na rin bago kay Andrea Brillantes na magkaroon ng mga basher, lalo na’t sampung taon na siya sa showbiz.

“Sobrang bata pa ako nun. Siyempre yung mga maliliit na salita, nasasaktan ako. Na-bully ako halos buong life ko. So hindi na masyadong bago sa akin ang bashers online. Ngayon talaga wala na akong paki,” chika ni Blythe.

Napapanahon ang pinag-usapang ito ng SethDrea lalo na’t may bagong advocacy sila tungkol sa responsableng paggamit ng social media sa bagong anthology series na “Click, Like, and Share.” Makakabili na ng season pass nito sa halagang P299 para mapanood ang apat na episodes simula Hunyo 5, 6 PM sa KTX.ph at iWantTFC. (Dondon Sermino)