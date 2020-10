‘Sesame Street’ Lego dinisenyo ng Pinoy

Gumawa ng kasaysayan ang isang Pinoy matapos na pormal na mapili ang kanyang disensyo para sa pinakaunang ‘Sesame Street’ set ng international toy brand na Lego.

2017 nang ipasa ni Ivan Guerrero, isang filmmaker, ang kanyang disensyo sa Lego kung saan naabot nito ang botong 10,000 na requirement sa mga isasakatuparang gawin ng naturang kompanya.

“As a long-time fan of the LEGO Group and Sesame Street, it has been a dream come true to be able to merge my two passions into a memorable set for fellow builders to enjoy,” saad ni Guerrero.

Sa parating na Nobyembre, magiging available na sa mga bata at kids at heart ang naturang disenyo ng Pinoy.

Kasama sa naturang set ang ilang sikat na karakter at lugar sa ‘Sesame Street’ tulad nina Big Bird, Elmo, Cookie Monster, Oscar the Grouch at iba pa.

Si Guerrero naman ang ikalawang Pinoy na naging Lego creator, una itong nasungkit ni Leandro Tayag sa kanyang Voltron set taong 2017.