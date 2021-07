Sesame noodle salad panalong pang-meryenda

Gusto nyo ba ng mabilisang ihahanda para sa merienda na kakaiba? Subukan nyo ang Sesame Noodle Salad! Limang minuto lang ito lulutuin, at ang preparasyon naman ay labinlimang minuto. Tapos agad sa dalawampung minuto.

Narito ang mga kailangan:

1 pakete (16 na onsa) ng angel hair pasta

1/2 tasa ng sesame oil

1/2 tasa ng soy sauce

1/4 tasa ng balsamic vinegar

1 kutsarang chili oil

1/4 tasang puting asukal

1 kutsaritang sesame seeds o higit pa kung gusto

Dahon ng sibuyas na icha-chop

1 pulang bell pepper na hihiwain ng maliit (diced)

Sa isang kaldero na may tubig, lagyan ng kaunting asin at pakuluan. Kapag kumukulo na, ilagay dito ang angel hair pasta at medyo halu-haluin habang kumukulo. Testingin kung luto na makalipas ang mga apat o limang minuto. Ibuhos sa salaan para maalis ang tubig.

Sa isang malaking bowl, paghaluin ang sesame oil, soy sauce, balsamic vinegar, chili oil at asukal. Ihalo rito ang pasta at lagyan sa ibabaw ng sesame seeds, dahon ng sibuyas at bell pepper. Maaari ring haluan ng paborito nyong karne tulad ng manok, pepperoni, at iba pa. Bahala ka nang mag-eksperimento. Maaari ring dagdagan ng cheese kung gusto. Yun lang at puwede nang kainin ang inyong Sesame Noodle Salad ng mainit o malamig!

Puwede rin na ang paghalu-haluin para sa inyong noodle salad ang mga sumusunod:

Ginadgad na parmesan cheese

Sesame at poppy seeds

Asin, paprika, garlic powder, black pepper, cayenne pepper

Pipinong hiniwang maliliit

Sibuyas na hiniwa rin ng maliliit

Red at yellow bell pepper na hiniwang maliliit

Kamatis na hiniwang maliliit

At broccoli na pinaghiwa-hiwalay at binantuan ng mainit na tubig (puwede ring bahagyang pakuluan)

Kapag napaghalo na ang lahat ng ingredients, ilagay na rito ang angel hair pasta. Puwede rin naman ang spaghetti noodles para sa recipeng ito. Dagdagan ng 1 boteng Italian dressing. Paghalu-haluin. Itabi muna sa ref para lumamig. Mayroon na kayong bagong sesame hnoodle pasta!