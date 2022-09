Serye ni Jodi pinarangalan sa Thailand

Wagi ang “The Broken Marriage Vow” serye ng Best TV Format Adaptation (Scripted) in Asia sa prestihiyosong 2022 ContentAsia Awards.

Personal na tinanggap ng bida na si Jodi Sta. Maria ang parangal kasama ang supervising producer na si Kylie Manalo-Balagtas sa Bangkok, Thailand.

“Nakakatuwa kasi kung iisipin mo, panalo ito ng lahat, ‘yung buong team na pinangunahan ng aming direktors na sina Connie Macatuno and Andoy Ranay,” kwento ni Jodi sa isang panayam sa ABS-CBN News.

Kinilala rin ni Jodi ang husay ng kanyang mga co-star sa serye na nagpakitang-gilas upang magtagumpay ang “The Broken Marriage Vow.”

“It really takes a village to produce such an amazing series. “It’s really about showcasing Filipino talent sa buong Asya,” sabi pa ni Jodi.

Maraming viewers ang nabighani sa kwento ng “The Broken Marriage Vow,” kaya naman naging pinakapinanood na Asian drama ito sa Viu Philippines. Lagi ring pinag-uusapan ito sa social media at nagkaroon din ng spoof videos ang ilan sa mga hindi malilimutang eksena sa teleserye.

Matagumpay rin ang digital concert noong Abril ng Filipino remake ng “Doctor Foster” na tampok ang performances ng mga singer na umawit ng mga kanta na kabilang sa official soundtrack ng “The Broken Marriage Vow.” (Dondon Sermino)