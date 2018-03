Service provider ng Smart at Globe magnanakaw ng load, kakasuhan

Hinikayat ng Senado ang lahat na sampahan ng kaso ang mga Service provider (VAS) providers ng Smart at Globe telecoms na mapatutunayang nanloloko at nagiging dahilan ng pagkaubos ng load ng mga subscriber.

Sa hearing ng Se­nate Committee on Science and Technology hinggil sa isyu ng nakaw load, lumitaw na may mga VAS provider ang sadyang umaabuso.

Natuklasan sa pagsisiyasat na ang pagnanakaw ng load ay gawa ng VAS providers ng Smart, Globe at iba pang telecommunication company sa bansa.

Nalaman na nagpa-pop up lang ito sa cellphone at kapag pinindot ang ‘X’ ay ‘opt in’ na sa serbisyo ang subscriber kahit na hindi ito ang tunay niyang intensyon.

May 10 taon na umano ang problema ng nakaw load ng mga telecom companies dahil sa iba’t ibang services na kahit ayaw naman ng subscriber ay lumilitaw na lamang sa kanilang mga telepono.

Sa panig naman ng Globe, magsasagawa sila ng system-wide refresh kung saan lahat ng mga subscriber ay mao-opt out sa mga service.

Sa Smart naman ay ongoing na rin ang kanilang system refresh habang ang kanilang 200 VAS subscribers ay ibinaba na nila sa 95 makaraan nilang mapatunayan ang iba’t ibang reklamo laban sa mga ito.

Itinutulak din ng komite ang system audit sa lahat ng VAS provider upang ma-blacklist at makasuhan ang gumagawa ng kalokohan sa subscri­ber.