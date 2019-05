Service charge bill aprub sa bicam; 100% mapupunta sa empleyado

APRUB na sa bicameral committee ang panukala para maibigay sa mga empleyado ng hotel at iba pang establisimyento ang service charges na kanilang nakokolekta sa mga kostumer.

“After more than 40 years ‘yung kasaysayan natin from the Presidential Decree in 74, 75, ngayon ‘yung service charge ay 100% na na mapupunta sa ating mga worker,” pahayag ni Senator Joel Villa­nueva.

“We’re able to thresh out the difference between the versions of the House and the Se­nate,” dagdag ng chairman ng Senate committee on labor.

Sa ngayon, 85% ng nakukuhang service charges ang ibinibigay sa mga empleyado habang naiiwan sa ma­nagement ang 15%.

Ayon kay Villa­nueva, alinsunod sa bersyon ng panukala ng Kamara, gagawing 90% ang mapupunta sa mga empleyado habang ang 10% ay mananatili sa management.

Pero sa bersyon ng Senado, nais nilang 100% ang ibigay sa mga empleyado kinatigan na rin ng Senado.

“Maraming mga datos tayo, maraming mga survey, maraming mga complaint, even establishments sa Quezon City, baligtad pa nga ang nangyayari, 15% ‘yung nakukuha nu’ng mga waiter, tapos 75% nakukuha ng management,” saad ni Villa­nueva.

“Ito ay mawa­wakasan ngayong araw na ito at dito sa napagkasunduan ng both houses ay 100% ibigay ito sa ating mga mamngagawa, sa ating ranking file and supervisory level,” dagdag nito. (Dang Samson-Garcia)