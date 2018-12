Serrano, Almodiel ibiniyahe ang Perpetual

UMISKOR si Aljoe Serrano ng 19 puntos, 15 galing sa spikes, upang tulungan ang University of Perpetual Help System Dalta na pagulungin ang College of St. Benilde 25-18, 27-29, 25-19, 25-20 kahapon sa 94th NCAA men’s volleyball tournament sa FilOil Flying V Centre sa San Juan City.

Tumulong sa opensa si reigning MVP Joebert Almodiel, bumanat ng 15 hits para masolo ng Las Piñas-based squad Perpetual Help ang liderato kapit ang perfect 3-0 (win-loss) slate.

Lumakas ang tsansa ng Altas na makabalik sa finals upang magkaroon ng pagkakataon na idepensa ang kanilang korona at masungkit ang pang 12th overall.

Nakatisod ang Blazers sa set two, pero hanggang duon na lang ang kanilang lakas, yumuko sa da­lawang natitirang frames.

Sina Serrano at Almodiel ang nanguna para masikwat ang ­panalo sa sets 3 at 4 para sa Perpetual Help.

Tumikada si Ruvince Abrot ng team-best 13 hits para sa College of Saint Benilde na may 2-1 card.

Samantala, sinandalan ng Perpetual Help si Arnel Christian Aguilar upang kalusin ang CSB-La Salle Greenhills, 25-19. 23-25, 25-22, 27-29, 16-14 sa juniors division.

Kasalo ng Junior Altas ang Arellano University sa top spot.