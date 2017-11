Sereno: Saan pinulot ang ebidensiya sa impeachment ko?

Nagtataka si Chief Justice Maria Lourdes Sereno kung saan pinulot o nakuha ni Atty. Lorenzo Gadon ang mga ebidensiyang ginamit nito sa pagsasampa ng impeachment complaint sa Kamara laban sa kanya.

Inamin ni Gadon na ginamit niyang ebidensiya ang umano’y pagsibak ni Sereno sa dalawang psychiatrist ng Judicial and Bar Council (JBC) matapos umano itong sumemplang sa mental fitness test nang mag-apply sa posisyon ng Punong Mahistrado noong 2012.

Nilinaw naman ni Sereno na hindi siya kundi ang JBC at ang Office of the Ombudsman ang nagdesisyon na tapusin na ang serbisyo ng dalawang doktor nang mag-expire ang kanilang kontrata noong Disyembre 2013.

Batay aniya ito sa pag-review ng JBC, bilang collegial body, sa performance, qualifications at record ng mga nilahukang pagsasanay ng dalawang psychiatrist.

“‘Yan ang dapat na itanong sa kanya kung saan niya nakuha ‘yan, I wouldn’t know what I got then as a candidate for SC associate justice and when I applied for the chief justiceship because we are not given a copy,” ayon kay Sereno.

Samantala, inaprubahan kahapon ng Supreme Court en banc ang pagdalo ng mga mahistrado at iba pang opisyal at empleyado ng hudikatura sa impeachment hearing ng House committee on justice.

Kabilang sa mga inanyayahan ng komite na dumalo sa pagdinig upang magbigay ng linaw sa ilang alegasyon laban kay Sereno ay sina Associate Justices Teresita Leo­nardo-De Castro at Noel Tijam, Court Administrator Jose Midas Marquez, Clerk of Court Felipa Anama, SC spokesman Atty. Theodore Te at Chief Judicial Staff Officer Charlotte Labayani.

Binubuo na ng SC ang guidelines para sa pagharap ng mga ito sa komite pati na rin ang kanilang mga ibibigay na testimonya.