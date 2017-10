Sereno sa tagong yaman sisibakin

Namumuro na ang impeachment trial kay Supreme Court (SC) Chief Justice Maria Lourdes Sereno na posibleng magaya diumano kay da­ting Chief Justice Renato Corona na pinatalsik sa puwesto dahil sa kabiguan nitong ideklara lahat ng kanyang yaman sa isinumiteng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN).

Sa panayam ng isang radio station, sinabi ni House Deputy Speaker Fredenil Castro na ‘overwhelming ang ebidensya’ laban kay Sereno at malaki ang posibilidad na ma-impeach ito.

“Si Chief Justice Corona ay na-impeach because of the SALN na hindi idineklara. That was the bulk of the argument against him. Ano ngayon ang epekto nito kay Chief Justice Sereno?” sabi ni Castro.

Hindi aniya maaaring balewalain na lamang ng Senado, na siyang magsisilbing impeachment court, ang naging kaso ni Corona kapag isinalang na rin sa paglilitis ng mga senador si Sereno.

Isa sa mga rekla­mong nakapaloob sa impeachment complaint na isinampa ni Atty. Lorenzo Gadon sa House Committee on Justice ay ang tagong yaman diumano ni Sereno.

“Kung mapapatuna­yan na talagang tinago niya ang ibang yaman niya ibig sabihin ay delikado siya,” dagdag pa ng kongresista.

Samantala, umapela ang kampo ni Sereno kay Pangulong Rodrigo Duterte ng kaunting panahon upang basahin ang kanilang kasagutan sa impeachment.

Kumpiyansa si Atty. Josa Deinla, tagapagsalita ni Sereno, na maliliwanagan ang Pangulo kapag nabasa nito ang nilalaman ng kanilang sagot na isinumite sa House Committee on Justice.

Aniya, umaasa silang magbabago ang ihip ng hangin sakaling mabasa at maliwanagan ng Pangulo na walang katotohanan ang mga akusasyon ni Gadon laban kay Sereno.

Kabilang dito ang umano’y lantarang paglabag sa Konstitusyon, katiwalian, manipulasyon sa Judicial Bar Council at iba pa.

Sinabi pa ni Deinla na hindi sila pinanghihinaan ng loob dahil alam nilang nasa tama sila at kanilang ipaglalaban ito hanggang sa huli.