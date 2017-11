Sereno resign, SC iligtas sa kahihiyan

Pinagbibitiw ni Presidential Spokesman Harry Roque si Supreme Court (SC) Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa harap ng nakakasang impeachment complaint laban dito para hindi na malagay pa sa matinding kahihiyan ang hudikatura.

Hindi na aniya kakayanin ng institusyong pinangangasiwaan ni Sereno na malagay sa panibagong kahihiyan matapos ang pagpapatalsik noon kay dating Chief Justice Renato Corona.

Tiwala ang Kalihim na mapapatalsik sa impeachment trial si Sereno dahil nabasa niya ang reklamo at matitibay aniya ang mga ebidensiyang nakalap ni Atty. Lorenzo Larry Gadon.

“I think it is high time now for Chief Justice to re-examine very carefully the effect of another removal to the institution itself. It cannot be that there will be a second instance that a sitting Chief Justice will be removed as a result of the decision of the Senate. We cannot wait for that. So I call upon Chief Justice Sereno to really consider resigning if only to spare the institution from any further damage,” pahayag ni Roque.

Sumagot naman agad ang kampo ni Sereno sa panawagan sa kanya ni Roque at sinabing hindi magpapasindak sa anumang panggigipit ang Punong Mahistrado para mapuwersa itong iwan ang kanyang posisyon.

Ayon kay Atty. Josa Deinla, tagapagsalita ni Sereno, kumpiyansa ang Punong Mahistrado na kaya nitong tapatan ng mga dokumentadong ebidensiya ang mga reklamong iniharap laban sa kanya ni Gadon.