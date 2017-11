Sereno puwersahang pahaharapin sa impeachment hearing

Kinokonsidera ngayon ng House committee on justice na magpalabas ng subpoena kay Supreme Court (SC) Chief Justice Maria Lourdes Sereno upang dumalo ito sa impeachment hearing laban sa kanya.

Sinabi ni Oriental Mindoro Rep. Reynaldo Umali, ang chairman ng komite, na constitutional duty ng Kamara ang impeachment proceedings, bagay na dapat sundin aniya ng mga constitutional officers.

“Tinitingnan po natin banda-banda riyan kung baka mapilitan tayong subpoena-hin po si Chief Justice. Ang subpoena po kakaiba ito dahil ginagamit natin ang coercive powers ng House,” ayon kay Umali.

“What is happening here is we are performing a constitutional duty and when we perform a constitutional duty, we expect most particularly constitutional officers to obey it,” dagdag pa ng kongresista.

Una nang inihayag ni Sereno na hindi siya dadalo sa impeachment hearing ng House committee on justice at sa halip ay binigyan nito ng Special Power of Attorney ang kanyang mga abogado para siyang humarap sa proseso.

Subalit hindi pinayagang makapagsalita sa impeachment hearing ang kanyang mga abogado.

Samantala, itinuring ni Quezon City Rep. Jose Christopher Belmonte na “fishing expedition” ang pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint laban sa Punong Ma­histrado.

Lumilitaw aniya na tila ang Kamara ang nagsasagawa ng case buildup para kay Atty. Lorenzo Gadon laban kay Sereno.

Una na ring pinagsabihan ni Umali si Gadon na gawin ang “homework” nito sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga ebidensiya sa isinampa niyang reklamo.