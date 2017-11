Sereno pinipilit mag-resign ni Umali

Mistulang bina-blackmail ng mga mambabatas si Supreme Court (SC) Chief Justice Maria Lourdes Sereno at ginagaya sa kaso ni dating Commission on Elections (Comelec) Chairman Juan Andres Bautista.

Ipinahayag ni Oriental Mindoro Rep. Reynaldo Umali, chairman ng House committee on justice, na kanilang ititigil ang impeachment proceedings laban sa Punong Mahistrado oras na piliin nitong magbitiw na lamang sa puwesto.

Sinabi ni Umali, kung magbibitiw si Sereno ay magiging katulad ang kaso nito kay Bautista na piniling mag-resign na lamang sa Comelec habang nahaharap sa impeachment complaint.

“Parang kay Andy Bautista rin na noong una ay ayaw mag-resign,” ayon kay Umali kasabay ng pagsasabing wala nang dahilan upang ituloy ang impeachment proceedings kapag nagbitiw na si Sereno.

Una nang iginiit ng kampo ni Sereno na kailanman ay hindi naging opsyon ng Punong Ma­histrado ang pagbibitiw sa puwesto.

Samantala, naniniwala ang national president ng Integrated Bar of the Philippines (IBP) na mahina at hindi tatayo ang impeachment case laban kay Sereno.

Sinabi ni Atty. ­Abdeil Dan Elijah Fajardo na hindi lulusot sa masu­sing pagbusisi ang mga alegasyon sa Punong Mahistrado.

Nakita umano kung papaano iniligaw ni Atty. Lorenzo Gadon ang natu­rang komite sa Kamara sa isinampa nitong reklamo.

“At first, we wanted to give the benefit of the doubt to Atty. Gadon because he might really have something there. But as it is turning out now, the complaint appears to be just a summary of what has been publicized either through newspaper reports or through blind items or rumors about the inner workings of the Supreme Court,” ayon kay Fajardo.