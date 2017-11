Sereno kumbinsidong may papel si Digong sa impeachment

Diretsahang tinukoy kahapon ni Supreme Court (SC) Chief Justice Maria Lourdes Sereno si Pangulong Rodrigo Duterte na siyang utak umano ng isinusulong na impeachment complaint laban sa kanya.

Sa isang panayam, sinabi ng Punong Mahistrado na natitiyak niya na walang ibang nagmani-obra ng pagpapatalsik sa kanya sa puwesto kundi ang mga bataan ng Pangulo.

Patuloy aniyang gu­ma­galaw ang mga ito laban sa kanya sa utos ng pinakamataas na opisyal ng bansa.

Dagdag ni Sereno, ibinatay lang niya ang kanyang paniniwala sa mga binibitawang pahayag ng Pangulo na pawang pagkontra at pag-atake laban sa kanya.

Gayunman, sinabi ni Sereno na idinadalangin pa rin niya ang tagumpay ni Duterte para sa kabutihan ng bansa bagama’t umaasa rin umano siya na mauunawaan ng Pangulo na importante ang check and balance sa isang demokratikong bansa.

Wala umano silang personal na away ng Pa­ngulo pero maaaring ikinagalit nito ang pagsulat niya para hilingin na ha­yaan ang SC na mag-­imbestiga sa mga miyembro ng hudikatura na kabilang sa kanyang narco list na sangkot umano sa operasyon ng iligal na droga sa bansa.

Samantala, hindi da­dalo si Sereno sa impeachment hearing ng Kamara at sa halip ay nagpagawa ito ng Special Power of Attorney (SPA) na nagbibigay ng pahintulot sa kanyang mga abogado para maging kinatawan niya.

“The Chief Justice need not repeat her position as stated in the Motion of her counsel that in the impeachment proceeding before the Hon. Committee, she has the right to appear through counsel and a denial thereof is a violation of due process,” ayon sa dalawang pahinang liham ni Atty. Alex Poblador para kay House committee on justice chairman Rep. Reynaldo Umali.