Sereno ibinaon ng apat na mahistrado

Apat na mahistrado ng Supreme Court (SC) ang lumutang sa pagdinig ng House committee on justice kahapon bilang mga testigo sa ika-pitong deli­berasyon para matukoy kung may sapat na batayan ang impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno.

Inimbitahan ng komite sina Associate Justices Teresita Leonardo-De Castro, Noel Tijam, Francis Jardeleza at retired Associate Justice Arturo Brion, para magbigay ng testimonya kaugnay sa alegasyon ni Atty. Lorenzo Gadon sa impeachment complaint nito na may ‘culpable violations’ sa Konstitusyon si Sereno.

Sa kanyang testimonya, inihayag ni Tijam na nabigo si Sereno na iparating sa atensyon ng SC en banc ang kahili­ngan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na ilipat ng lugar ng paglilitisan ang mga kasong may kinalaman sa mga naarestong miyembro ng Maute-ISIS terror group.

Ayon kay Tijam, isinumite ni Aguirre ang inisyal na kahilingan para mailipat ang mga kaso ng Maute-ISIS terror group sa labas ng Mindanao noong Mayo 29, 2017 sa kadahilanang pangseguridad pero naaprubahan lamang ito ng SC en banc noong Agosto 8, 2017.

“It is important for the en banc to consider matters of urgency… and we can only consider these matters of urgency if the en banc is given full information, immediate information, complete information,” ani Tijam.

Sinabi ni Tijam na pi­narurusahan ng SC ang mga hukom at court personnel sa ‘inordinate delay’ sa pag-akto sa mga usapin at kaso na naka-assign sa kanila kaya nararapat lamang na magpatupad ng mas mataas na pamantayan ang pinakamataas na korte.

Kinumpirma naman ni Jardeleza na hindi napag-usapan sa June 6 en banc session ang Maute case.

Sa panig naman ni Justice Teresita de Castro na miyembro ng raffle panel, nilinaw nito na hindi nai-raffle ang kaso noong Hunyo 5 taliwas sa hirit ni Sereno.

“There is no rule allo­wing her to assign the case to herself,” ani De Castro.Kaugnay nito, hinimok naman ni Tijam si Sereno na dumalo sa impeachment hearing upang personal na maipaliwanag ang kanyang panig.

Binigyang-diin naman ni Atty. Jojo Lacanilao, abogado rin ni Sereno na ang inihayag ng mga ma­histrado ay pawang ‘internal issues’ ng SC. Naareglo na aniya ang mga nasabing gusot kaya wala nang dahilan para buksan pa ang isyu.