Sereno ‘di makakabawi sa SC kahit umapela – Cong. Umali

Positibo ang pana­naw ni Oriental Min­doro Rep. Reynaldo Umali na hindi na maba­baligtad ang desisyon ng Supreme Court (SC) en banc na pinatalsik sa botong 8-6 si Chief Justice Maria Lourdes Sereno.

Kaugnay ito sa pahayag ng kampo ni Sereno na maghahain sila ng motion for reconsideration sa naging hatol ng SC en banc pabor sa quo warranto petition na inihain ng Office of the Solicitor General.

Naniniwala si Umali na baka madagdagan pa ang mga mahistrado na bumoto pabor sa pagpapatalsik kay Sereno kapag umapela pa ito.

“So, in all likelihood naman, ‘yung walo na ‘yan ay hindi na mababago ‘yan. Baka madagdagan pa ‘yan, baka makapag-isip ‘yung iba na nu’ng una malalim na ang pag-iisip eh baka mag-isip pa sila at dumami pa lalo ‘yung bumoto in favor,” kumpiyansang pahayag ni Umali sa isang panayam sa radyo kahapon.

Si Umali ang chairman ng House committee on justice na nagsagawa ng mga pagdinig kaugnay sa impeachment complaint na inihain sa Mababang Kapulungan ng Kongreso laban kay Sereno.

Hindi rin kumporme si Umali sa panawagan ng ilang senador na ihain ang impeachment case sa Senado.

Katuwiran ng kongresista, hindi malayong suwayin aniya ng mga senador ang desisyon ng SC at kapag nangyari ito ay malamang na magkaroon ng constitutional crisis.

Para maiwasan ang constitutional crisis ay ire­rekomenda umano ni Umali sa House committee on rules na tuldukan na ang impeachment complaint na inihain sa Kamara.

“Ako ang rekomendasyon na ibibigay ko sa Rules Committee ay tuldukan na natin ito. After all mas makakasama pa kung pagbotohan at iakyat namin ‘yan sa Senado dahil baka magkaroon pa ng constitutional crisis,” ani Umali.