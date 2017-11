Sereno ‘di kayang tibagin ni De Castro

Hindi kayang tibagin ang depensa ni Supreme Court (SC) Chief Justice Maria Lourdes Sereno ng magiging testimonya ni Associate Justice Teresita Leonardo-De Castro sa sandaling tumestigo ito sa pagdinig ng House committee on justice kaugnay sa impeachment case na inihain ni Atty. Lorenzo Gadon.

Gayonman, sinabi ni Atty. Winnie Salumbides, isa sa mga tagapagsalita ni Sereno, na maituturing na “highly irregular” para sa isang mahistrado na pumunta sa witness stand partikular na sa impeachment proceedings laban sa kapwa nito mahistrado at pinuno pa ng buong hudikatura.

“As a lawyer, I find it highly irregular for a magistrate, for a Supreme Court justice to go down and take the witness stand. Medyo kinikilabutan po ako. Mahirap naman po ‘ata na ‘yung hukom o ‘yung huwes, biglang nagi­ging testigo,” ayon kay Salumbides.

Subalit sakaling magpasya aniya si De Castro na paunlakan ang imbitasyon ng naturang komite sa Kamara para tumestigo laban sa Punong Mahistrado, hindi naman umano makaka­apekto ang magiging testimonya nito sa inihandang depensa ni Sereno sa kinakaharap na impeachment complaint.

“It’s unconventional, pero kung matatamaan ang aming depensa o hindi, wala ho kaming pangamba. Wala kaming makitang dahilan para mabahala,” dagdag pa ni Salumbides.

Una nang inimbita ng komite si De Castro na dumalo sa impeachment hearing para magbigay-liwanag sa ipinupukol na alegasyon kay Sereno.

Ito ay makaraang ituro ni Gadon si De Castro na siyang pinanggalingan ng impormasyon sa kanyang impeachment complaint laban kay Sereno partikular na sa internal administrative orders ng SC sa pamamagitan ng kanyang kaibigan na newspaper reporter na si Jomar Canlas.

Ito ay kasunod na rin ng pag-amin ni Gadon sa pagdinig ng komite na wala siyang personal na kaalaman sa alegasyon kay Sereno dahil si Canlas ang nagbigay sa kanya ng impormasyon.

Nilinaw naman ni De Castro na wala siyang ipinalalabas na dokumento ng SC partikular ang tinutukoy ni Gadon na internal administrative orders na confidential documents aniya ng mga pinakamataas na hukuman.