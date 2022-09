Serbisyong offline sa LTO sasaklolohan ng DICT

Nagpasaklolo na ang Land Transportation Office (LTO) sa Department of Information and Communications Technology (DICT) para masolusyunan ang problema sa Land Transportation Management System (LTMS) na gawa ng banyagang IT contractor.

Inaasahan ng LTO na ilalabas ng DICT ang resulta ng kanilang imbestigasyon sa susunod na linggo. Sa kabila ng mabagal na sistema sa LTO ay patuloy naman ang andar ng transaksyon dito sa limitadong kakayahan ng ahensya.

Nitong mga nakaaraang linggo, dismayado ang mga magpapa-renew ng rehistrasyon ng kanilang sasakyan sa iba’t ibang opisina ng LTO sa bansa dahil bukod sa mahabang pila, parati pang offline ang IT portal nito na gawa ng banyagang Dermalog.

Ayon kay LTO-Makati District Office chief Marinette Abarico, ito na ang pinakamalalang slowdown na naranasan nila sa LTMS. Bukod sa NCR, sinabi ni Davao South District Office chief Melencio Diaz na ramdam din nila ang problema dahilan para tumulong na ang mga kawani nila kahit holiday para mabawasan ang backlog.

Matatandaang noong 2018, nakuha ng Dermalog ang P3.4 billion Road IT project na naglalayong pabilisin ang transaksyon sa LTO gamit ang digital solutions. Kabilang ito sa Component A ng proyekto para sa pagbuo ng LTMS. Hiwalay ito sa Component B na nagkakahalaga naman ng P4.8 billion. Sinabi ng Commission on Audit (COA) na nagkaroon ng ‘undue payment’ ang LTO sa Dermalog dahil hindi pa natatapos ng dayuhang IT contractor ang mga deliverables nito na dahilan ng mga problema sa ahensya gayung nabayaran na ito. Kinumpirma rin ni Dermalog spokesperson Atty. Nikki de Vega na nakatanggap na ng halos P3 bilyon na kabayaran ang foreign IT company mula sa gobyerno.