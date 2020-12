Serbisyo publiko ng mga car company, aprub sa ‘2020 SPMJ`

Labing-anim na serbisyo publiko o CSR (corporate social responsibility) projects ng mga kompanya ng sasakyan ang binigyan ng pagkilala bilang mga natatanging programang nagdulot ng ginhawa sa libu-libong mamamayang nabiyayaan ng mga ito.

Iginawad ang pagkilala sa Driven to Serve Awards ng Society of Philippine Motoring Journalists (SPMJ) sa simpleng seremonya gamit ang Zoom meeting. Ang SPMJ ay grupo ng mga publishers, editors, producers, broadcasters at writers ng motoring. Chairman ng grupo ang beteranong television producer/host na si Ray Butch Gamboa (Motoring Today, Auto Focus), samantalang presidente si Pinky Colmenares (Executive Editor-Manila Bulletin).

Eto ang ika-4 taon ng pagbibigay ng CSR award ng SPMJ. Kinakalap ng SPMJ ang mga natatanging proyekto mula sa mga kumpanya ng sasakyan, kasama ang mga dokumento, video at mga patunay ng mga eto.

Dumadaan ang pagsusuri ng bawat proyekto sa isang lupon ng mga hurado binubuo ng mga kilalang personalidad mula sa akademya, gobyerno at pribadong kumpanya. Ipinapaliwanag ng bawat kumpanya ang mga layunin, aktibidad at mga resulta ng mga proyekto sa mga hurado. Base sa resulta, tatanggap ang proyekto ng platinum, gold, silver o bronze award.

Dalawa sa public service ng Hyundai Asia Resources Inc. (HARI) at HARI Foundation ginawaran ng platinum award ngayong 2020. Eto ang Rainwater Harvesting Facility System at Hyundai Dream Centre Philippines. Tumaggap din ang HARI ng Gold Award para sa kanilang Alagang Breastfriend #AlagangBFF.

May apat na kategorya ng mga CSR projects: Community Development, Education and Training, Environment at Road Safety.

Ang mga sumusunod ang mga natatanging serbisyo publiko na tumanggap ng award sa nakaraang 4th SPMJ Driven To Serve Awards:

Community Development:

• Platinum award — Rainwater Harvesting Facility System Expansion, Hyundai Asia Resources Inc. (HARI)

• Gold award — Alagang Breastfriend (#AlagangBFF), HARI

• Silver award—TMP Foundation Breast Cancer Awareness Project, Toyota Motor Philippines

• Silver award— Building Healthy Communities, Ford Philippines

• Bronze award —Partnership with Habitat for Humanity for Volunteer House Painting, Nissan Philippines

• Bronze award — Maxus V80 Flex Ambulance Donation to Ospital ng Tondo, Maxus Philippines

Sa education and training:

• Platinum award—Hyundai Dream Centre Philippines (HDCP), HARI.

• Gold award— Ford Automotive Technician Scholarship Program, Ford Philippines

• Gold award—TMP Foundation Vegetable Project; Toyota Motor Philippines

• Gold award—Isuzu–JZGMSAT Automotive Servicing Partnership, Isuzu Philippines

Sa larangan ng environment

• Gold award—Start Your Impossible: National Coastal Clean-up and Mangrove-Planting Day, Toyota Motor Philippines

• Gold award—Forest For Life Movement, Honda Cars Philippines Inc.

Wagi naman sa road safety

• Gold award—Driving Skills For Life (DSFL), Ford Philippines

• Silver award—Teen Smart (Road Safety for Teens), Honda Cars Philippines

• Silver award—Suzuki Safety Scouts, Suzuki Philippines

• Silver award—VW Child Safety Initiative Campaign, Volkswagen Philippines

Sabi ni Pinky Colmenares, “Eto ay patunay na hindi lamang ang pagtitinda ng sasakyan ang pinagkaka-abalahan ng mga car companies; mga patunay ng kanilang pagmamalasakit sa mga mamamayang Pilipino”.

Sa taong 2020 kung saan nanalasa ang pagputok ng Taal Volcano, ang bagyong Ulysses, at ang pandemya ng Covid-19, hindi nagpaiwan ang mga car companies sa paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan.