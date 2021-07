Senior, PWD hiniritan ng diskuwento sa RFID

Inihirit ng isang solon na bigyan ng 20% discount ang mga senior citizen at person with disability (PWD) na nagbabayad ng toll fee sa pamamagitan ng radio frequency identification devices (RFID) kung nakarehistro sa kanila ang sasakyan.

Ayon kay Deputy Speaker at Buhay Rep. Lito Atienza inihain nito ang panukala matapos na mabasa ang artikulong isinulat ni Atty. Romulo Macalintal kung saan sinabi nito na nawala ang prebilihiyo ng mga senior at PWD nang amiyendahan ng Kongreso ang Expanded Senior Citizens Act of 2003 at Magna Carta For Disabled Persons.

Sa ilalim ng panukala kailangang ipakita ng senior ang isang government-issued identification card kung saan makikita ang petsa ng kapanganakan nito at ang PWD ID ng taong may kapansanan kapag bumili ng load o kumukuha ng RFID.

Sinabi ni Atienza na hindi magiging komplikado ang pagbibigay ng 20% discount dahil maaari na itong ibigay kapag bumili ng load para sa RFID. (Billy Begas/Eralyn Prado)