Senior citizen libreng unli dialysis hinirit sa Senado

Naghain si Senadora Risa Hontiveros ng Senate Bill No. 2053 na naglalayong ga­wing 100% free ang kumpletong 144 dialysis session sa lahat ng senior citizen na may porblema sa kidney.

Sa “Free Dialysis for Senior Citizens Act of 2021” layon nito na i-reimburse ang lahat ng dialysis session na kailangan ng mga senior citizen sa mga accredited ospital o free-standing dialysis centers sa pamamagitan ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

“Dialysis has become the lifeline for so many of our senior citizens. It is already difficult to grow old, pero doble ang hirap ng mga lola’t lola na kailangan ding magpa-dialysis. We should help ease the burden,” sabi ni Hontiveros.

Sa kasalukuyan, sakop lang ng PhilHealth ang 90 dialysis session subalit sa ilalim ng panukala ni Hontiveros nais niyang gawin itong 144 para sa isang taon na paggamot. (Dindo Matining)